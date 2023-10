“Toni en famille”: Camille Cottin, maman solo d'une famille nombreuse en pleine réorientation

À lire aussi

Le quotidien de Toni (Camille Cottin) est parsemé d’attentes, d’espoirs, de points d’interrogations et de demandes d’attention. La mère de famille débordée, artiste en soirée, réalise, un jour, qu’elle ne veut plus continuer à chanter. Même pour faire plaisir aux clients et à la patronne du bar du coin. Elle rêve de s’offrir une vraie formation, de retrouver du temps rien que pour elle et un projet d’avenir aussi, surtout maintenant que ses enfants les plus grands sont sur le point de quitter le nid pour partir vivre leur propre vie.

Mais cette idée de réorientation est loin de ravir la petite tribu… En raison du manque de temps ou d’argent, chacun craint d’être dépassé ou englouti par ce projet. Entre frondes et tensions, Toni parviendra-t-elle à tenir bon ?

Il y a beaucoup de justesse dans ce portrait de famille nombreuse. Entre complicité et tiraillements, disputes et débordements. Au sujet des places dans la voiture et autour de la table, des relations entre frères et sœurs, de l’espace que chacun occupe sous le toit familial. Comme souvent dans la vie réelle…

Camille Cottin (Stillwater, Dix pour Cent) tient très bien ce rôle de mère de famille nombreuse, à la fois complice et souvent débordée, qui fut un temps star d’un télécrochet, mais ne veut plus entendre parler de cette vie-là.

A-t-on droit à un changement de cap et à une seconde chance, quand on a plus de quarante ans et cinq enfants à charge ? Toni veut y croire, malgré les moues dubitatives qui pointent tout autour d’elle. Sur cette thématique rarement abordée, mais nettement plus répandue qu’il n’y paraît, le jeune Nathan Ambrosioni (Les Drapeaux de papier, Therapy) compose un film sans esbroufe. Sa réalisation, pleine de naturel, est quasi documentaire. Il s’en dégage une grande douceur et beaucoup de tendresse pour cette famille ordinaire, même si le scénario pèche parfois en raison de quelques facilités.

★★ Toni en famille Jamais eux sans toi Réalisation et Scénario Nathan Ambrosioni Photographie Raphaël Vandenbussche Avec Camille Cottin, Thomas Gioria, Léa Lopez, Oscar Pauleau, Louise Labèque, Juliane Lepoureau... Durée 1h36