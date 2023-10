Katy Ndiaye : “L’histoire du Franc CFA pointe les héritages partagés entre l'Afrique et l'Europe”

À l’époque, la journaliste travaille pour l’émission Reflets Sud de TV5 Monde. L’idée reste dans un coin de sa tête. “J’ai commencé à tirer les fils, j’ai fait des recherches et j’ai rencontré cet économiste. Toutes les autres rencontres ont découlé de celle-ci.” L’idée d’un film émerge assez rapidement mais il lui manque encore le fil rouge qui va lui permettre d’organiser la quête et son récit. La sortie du livre Afrotopia de l’économiste et philosophe sénégalais Felwine Sarr lui offre l’occasion de creuser le sujet au fil d’un long entretien.

À sa suite, son film accueille une grande variété d’intervenants issus de différents pays. “Je ne voulais pas d’un documentaire froid, uniquement constitué d’interviews. Je voulais d’un film traversé par la grande et la petite Histoire, nourri de différents vécus et émotions.” Avec le désir d’emmener le film vers une esthétique de cinéma.

”En 2017, j’ai plongé dans les archives de l’Ina et je suis tombée sur Le Laboureur et ses enfants, en recherchant des entretiens de Senghor. Je revenais sans cesse à cette archive de 1963 car cette fable symbolisait, à mes yeux, les relations de l’empire français (aka le laboureur, NdlR) qui refuse de disparaître et qui pour se survivre à lui-même confie son secret à ses enfants” (aka les pays africains, NdlR).

Katy Ndiaye ne veut pas ”faire un film à charge mais retracer une histoire collective.” Elle-même se dit “sidérée de découvrir, aussi tard, l’histoire de cette monnaie”. “Le Franc CFA est une fable. Nous vivons avec de multiples fables : la fable du développement, la fable de la croissance, c’était aussi cela le propos de mon film : parler de ces mensonges, car une fable est un mensonge. On dit d’ailleurs : il fabule.”

Cette analogie l’a guidée sur la voie d’un conte toujours enseigné aujourd’hui qui témoigne de “la survivance du lien avec la France dans de nombreux domaines”. À travers cette métaphore, il y a l’idée de l’histoire qu’on raconte pour charmer ou endormir son public. Comme lorsqu’on vante les mérites du Franc CFA pour les pays africains de la zone.

Les économistes Kako Nubukpo, Martial Ze Belinga, Lionel Zinsou, Felwine Sarr : tous ses intervenants sont passionnants et complémentaires, même si le milieu apparaît décidément très masculin. Il faut dire que les trois femmes contactées par Katy Ndiaye, ont finalement toutes décliné pour des motifs divers. “Le pouvoir économique et politique, l’univers académique restent très masculins. Je voulais aussi donner la parole à des personnes qui avaient été les témoins et les acteurs de cette histoire et pas à des personnes qui avaient un discours uniquement militant aujourd’hui” souligne Katy Ndiaye. À travers ces personnalités se dessine un riche portrait de l’Afrique.

"La monnaie s'inscrit au coeur de nos existences"

Le film est très didactique, grâce à différentes cartes qui suivent les fluctuations de la zone monétaire au fil du temps. Il permet de constater à quel point le poids du Franc CFA continue à peser sur l’économie de nombreux pays africains. L’inadéquation ou l’incurie d’une partie des élites africaines ajoutée “au fait qu’il s’agissait d’un cadeau empoisonné” a pour conséquence qu’aujourd’hui encore les finances de 14 pays sont inféodées à celle de la France et plombées. “Ces règles du jeu imposées par l’adversaire expliquent déjà l’issue du combat. Le film permet de réexpliquer tout cela. On est du côté des victimes, mais on n’est pas venu pour se plaindre. On veut juste montrer que les dés étaient pipés dès le départ.”

À l’issue du film, certains spectateurs sont très en colère, note la réalisatrice. “Moi, ce constat me rend tellement triste. J’ai fait le film que j’aurais aimé voir quand j’étais ado et que je me posais un tas de questions sur les déboires de mon pays.”

”La monnaie n’est pas du tout extérieure à nos vies mais est, au contraire, au cœur de nos existences. J’ai commencé avec l’envie de raconter le Franc CFA, mais c’est devenu un film sur les héritages partagés entre l’Afrique et le reste du monde. Le CFA est le nœud de l’histoire, mais cela va bien au-delà. L’interpellation sur l’avenir de ces territoires s’adresse aussi bien au Congo qu’au Rwanda, ou à la Belgique”, conclut la cinéaste.

