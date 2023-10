Avec L’Été dernier, la cinéaste française offre un remake du film danois Queen of Hearts, avec une Léa Drucker aussi troublante que Trine Dyrholm dans l’original.

“Le Consentement” (Vanessa Filho)

Le comédien Jean-Paul Rouve incarne Gabriel Matzneff dans le film tiré du livre de Vanessa Springora. La cinéaste Vanessa Filho signe une adaptation fidèle, mais un peu terne, du roman, où Vanessa Springora racontait comment, adolescente, elle avait été sous l’emprise d’un écrivain pédophile applaudi dans le milieu littéraire parisien.

“Banel et Adama” (Ramata-Toulaye Sy)

Présenté en Compétition du 76e Festival de Cannes en mai dernier, Banel et Adama est le premier film de Ramata-Toulaye Sy. Née en France, la Franco-Sénégalaise retrouve le pays de ses origines pour nous conter une histoire d’amour contrariée sur fond de valeurs traditionnelles.

“Lessons in Chemistry” (AppleTV)

À travers l’histoire de cette chimiste empêchée, devenue star de la télévision, Lee Eisenberg (WeCrashed, Little America) revisite l’Amérique sexiste et ségrégationniste des années 50. Cette série est portée par la comédienne Brie Larson (Room, Captain Marvel) et par Lewis Pullman (Top Gun Maverick).

