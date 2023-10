“Même si on s’en défend, on est complètement américanisé”

Présenté à la Quinzaine des cinéastes à Cannes en mai dernier, son deuxième film, L’Autre Laurens ★★, sort ce mercredi au cinéma. Un polar, a priori plus classique, emmené par Olivier Rabourdin, en détective privé au bout du rouleau, enquêtant avec sa jeune nièce Jade sur la mort de son frère jumeau dans la région de Perpignan…

Claude Schmitz flirte avec le cinéma depuis une dizaine d’années, en réalisant par exemple des courts métrages intégrés à ses productions théâtrales, notamment dans Darius, Stan et Gabriel contre le monde méchant en 2015. En juin 2019, il a même reçu en France le prestigieux Prix Jean Vigo du meilleur court métrage pour Braquer Poitiers, sorti en salles en France dans un double programme avec sa suite Wilfried, mais resté confidentiel chez nous (sorti au Kinograph à Bruxelles).

Claude Schmitz, réalisateur de "L'Autre Laurens", son deuxième long métrage. ©D.R.

Un bilan de cinéma

L’Autre Laurens est son premier film produit réellement de façon professionnelle. Lequel ne cherche plus, comme les précédents, à mêler la fiction et le réel, mais à s’attaquer aux codes de la narration classique. “Ça part d’une réflexion, explique le réalisateur. Qu’est-ce que cela signifie de rentrer dans le cadre d’un film produit, avec toute une idée du cinéma qui va avec. Non plus faire un film pirate, mais un film avec un montage financier, une préparation, une écriture, un scénario pour aller chercher des financements… C’est peut-être mon côté méta, mais j’ai voulu aborder ce film comme un film qui allait traiter de la question du cinéma. Et qui ferait le bilan d’un héritage de cinéma que j’ai reçu, de façon parfois involontaire, durant mon adolescence et une partie de mon enfance”

Sa cinéphilie, Claude Schmitz l’a nourrie très tôt, quand il fréquentait les internats. Chez les pères joséphites à Gand, le père supérieur projetait ainsi toutes les semaines aux ados des classiques: Bergman, Loach, Kurosawa… quand, dans l’internat suivant, les pensionnaires étaient abreuvés tous les soirs de films d’action avec Steven Seagal, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger. “Je ne m’en suis rendu compte que plus tard, mais ces films charriaient une idéologie, un rapport au monde, aux gens. C’était des héros très masculins, avec des femmes réduites aux seconds rôles. C’est comme si ces deux cinématographies avaient forgé mon imaginaire.”

Pour le rôle principal de son film, Claude Schmitz a volontairement choisi un grand comédien de théâtre mais pas très connu au cinéma, Olivier Rabourdin. ©Le Parc

Un film transgenre

S’il prend la forme d’un polar référentiel, L’Autre Laurens charrie bien des thèmes et des genres. “Dans le film, la nièce n’est pas la protagoniste de l’histoire, mais elle est le personnage central. Elle est entourée de figures patriarcales, comme moi j’étais entouré de récits patriarcaux charriés par ces films américains. Elle va s’extraire de cet héritage-là pour essayer d’inventer ses propres récits. L’enquête porte aussi sur l’héritage et sur la question de l’identité. Qui je veux être ? C’est une des raisons pour laquelle le film aborde la question du genre. Le polar est une sorte de première porte d’entrée dans le film, mais celui-ci prend des virages vers la comédie, vers le burlesque, vers le drame familial, puis la série d’action. C’est un film qui travaille avec ces différents genres. C’est une espèce de film transgenre”, réfléchit Schmitz.

“En août 2000, un an avant les attentats du 11 septembre, j’ai visité les Twin Towers à New York, confie le réalisateur. C’est pour ça qu’elles sont dans le film. Pour moi, c’était une sorte de double phallus et donc comme une double émasculation des États-Unis, la révélation d’une forme d’impuissance au sens littéral. Et dans le film, je raconte un peu ça. Les jumeaux, ce sont deux pères, des figures qui, comme les tours, s’effondrent. C’est la fin d’un monde. Cela parle aussi de la trahison des pères…”

Dans "L'Autre Laurens", jade, la nièce du protagoniste, est incarnée par la jeune Louise Leroy. ©Le Parc

L’américanisation des imaginaires

L’Autre Laurens est ainsi rempli de “signes” hollywoodiens, à commencer par une réplique de la Maison-Blanche: le château de Rastignac en Dordogne, dont les plans ont été utilisés pour la construction du siège de la présidence américaine à Washington par Jefferson. “Cet effet de miroir m’intéressait. Et puis cette frontière entre la France et l’Espagne qu’on a un peu traité comme une fausse frontière mexicaine. Le désert de la fin qui ressemble au Grand Canyon et qui, en fait, est un endroit qui a servi pour tourner tout un tas de westerns spaghetti, où les États-Unis sont venus raconter leur pays en Europe. Même si on s’en défend, on est complètement américanisé. Ça m’amusait de jouer avec cette ironie-là”, explique Claude Schmitz.

Parmi les inspirations pour la création de cet univers hétéroclite, Schmitz cite des Leos Carax, Peter Greenaway, mais surtout David Lynch et Shakespeare. “Lynch a une grande liberté de ton. C’est un grand explorateur des formes. Il n’a pas peur de travailler sur des récits oniriques, dans lesquels le spectateur n’a pas besoin de tout comprendre, où il y a un rapport au ressenti. C’est une démarche qu’on voit très peu dans le cinéma contemporain. Je le regrette. […] Shakespeare est un auteur élisabéthain plutôt baroque, au sens étymologique du terme: ce qui est biscornu. Il propose des narrations complètement foutraques, qui passent du drame au burlesque, du grotesque au tragique de façon très décomplexée. Lynch et Shakespeare sont des étoiles que je trouve importantes à regarder”, avoue le cinéaste.