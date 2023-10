"Killers of the Flower Moon" : Martin Scorsese narre l’un des plus cyniques épisodes de la "conquête de l’Ouest"

Cette (libre) adaptation du best-seller éponyme du journaliste David Grann fait, en quelque sorte, suite à Gangs of New York (2002), premier film de Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Le réalisateur s’y intéressait aux fondations violentes de New York, sa ville natale, sur fond de guerre des gangs entre les “natifs” protestants et les immigrés irlandais catholiques à la fin de la Guerre de Sécession.

Événements authentiques

On rappellera que ce film était l’adaptation d’un livre publié en 1927 – quasi-contemporain des événements authentiques dépeints dans Killers of the Flower Moon. Il s’agit, cette fois, de narrer l’un des ultimes et des plus cyniques épisodes de la “conquête de l’Ouest”, mythe fondateur des États-Unis.

Au début des années 1920, la tribu indienne des Osages, saignée à blanc et déplacée de terre stérile en terre aride, a échoué dans la réserve aride de Gray Horse, dans l’Oklahoma. Coïncidence : elle se retrouve en possession des terres couvrant le plus grand champ pétrolifère des États-Unis. Du jour au lendemain, les Osages sont riches.

De quoi susciter bien des convoitises. Arrive un vétéran de la Première Guerre mondiale, Ernest Burkhart (DiCaprio), accueilli en héros (qu’il n’est pas) par son oncle William Hale (Robert De Niro). Ce potentat local le pousse dans les bras de Mollie Kyle (Lily Gladstone), une Osage dont le sang pur garantit un accès à la rente pétrolière.

Dans la réserve, les morts d’Osages se multiplient. L’héritage passe à leurs parents vivants. Autour de Millie, le cercle de ses sœurs se rétrécit d’autant plus que la jeune femme se mobilise avec sa communauté afin d’obtenir justice.

Millie (Lily Gladtsone) et ses soeurs. ©Apple

Deux familles

S’il faut donner des points de comparaison, Killers of the Flower Moon tient de deux films : La Porte du Paradis (1980) de Michael Cimino pour l’ampleur de la reconstitution et le côté obscur de la nation américaine et There Will Be Blood (2007) de Paul Thomas Anderson pour les fondations sanglantes des fortunes pétrolières (et l’à-propos de son titre).

Deux familles sont au centre du récit. L'union troublée d’Ernest et de Mollie symbolise les démons de la naissance d'un nation sur fond de spoliation et violence.

Au sein de la première famille, un potentat se pose en généreux protecteur des deux communautés. Il tire les ficelles via ses hommes liges aux fins de ses seuls intérêts (toute ressemblance avec une figure populiste n’est pas fortuite selon De Niro lui-même).

Dans la seconde, Mollie pourra paraître effacée. Elle est la victime – qui pourtant pressent tout. On a déjà reproché à Scorsese de conter le récit du point de vue des Blancs. Le film est vendu sur ses deux stars.

Le réalisateur et Leonardo DiCaprio ont déplacé le prisme du livre de l’agent fédéral Tom White (Jesse Plemons, dans le rôle que devait tenir à l’origine DiCaprio). La motivation et l’origine des crimes ne sont pas un mystère. Le film s’attache à détailler la mécanique impitoyable du népotisme à l’œuvre.

La rente du pétrole : les derricks sur la terre de la nation Osage. ©Apple

Sincérité

Sincère dans son projet, Scorsese a tourné en Oklahoma sur les lieux mêmes de l’action. Il s’est adjoint le concours de la nation Osage. Lily Gladestone apporte à elle seule une dignité, une prestance, aux Osages. Elle élève Mollie au-dessus d’Ernest – même si le film peine à nous faire comprendre son amour pour un tel rustaud.

Malgré la violence des faits dépeints, Killers of the Flower Moon est, aussi, en la matière, un des moins démonstratifs du réalisateur. Il évite les explosions stylisées dont il a pu user par le passé pour se faire plus contemplatif. Le réalisateur adopte une tonalité élégiaque à la hauteur du drame collectif qu’il dépeint.

Martin Scorsese enchâsse son film d’un prologue sous forme de film d’actualité du temps du muet (les intertitres permettant une judicieuse mise en contexte) et d’un épilogue sous la forme d’une dramatique radio où une équipe de théâtre radiophonique narre le destin des personnages.

Dans cette conclusion, à la fois surprenante et magistrale, Martin Scorsese ne laisse aucun doute sur son propos. Son mot de la fin, les larmes aux yeux, pointe un verbe accusateur vers ceux qui, aujourd’hui encore, tronquent l’histoire aux États-Unis.

Killers of the Flower Moon De Martin Scorsese Scénario : Eric Roth et Martin Scorsese d’après le livre de David Grann. Avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemmons,… 3h26