“L’Autre Laurens” : un polar atmosphérique belge sur les traces de David Lynch

Un soir, il reçoit la visite de sa nièce Jade (Louise Leroy), qui lui demande son aide pour enquêter sur la mort, récente, de son jumeau, dont la voiture a été retrouvée calcinée sur une plage près de Perpignan, où il menait grand train avec Shelby (Kate Moran), sa nouvelle femme, qu’il avait installé dans une réplique de la Maison blanche en milieu des vignes. Pris de pitié pour la jeune fille, suivie à la trace par un mystérieux biker, Gabriel se décide de l’aider…

Interroger les codes narratifs

Dévoilé à la Quinzaine des Cinéastes à Cannes en mai dernier, L’Autre Laurens est le second long métrage de Claude Schmitz. Comédien et metteur en scène de théâtre reconnu – notamment pour son travail au Théâtre de Liège -, le Namurois adaptait, en 2021, son spectacle Un royaume dans le très étrange et très réussi Lucie perd son cheval, avec Lucie Debay dans son propre rôle. Une divagation sur le théâtre et le cinéma, sur la réalité et la fiction qui nous emmenait déjà dans le sud de la France. Schmitz poursuit cette réflexion sur les codes narratifs dans L’Autre Laurens, un film a priori plus classique, mais tout aussi singulier.

L’Autre Laurens s’ouvre par une scène très atmosphérique. Dans un décor désertique nocturne à la David Lynch, deux types discutent, en espagnol, de l’apparition d’un fantôme. Si l’on bascule ensuite vers un certain réalisme, cette scène introductive ne cessera d’infuser sa bizarrerie, son mystère au film…

L’imaginaire hollywoodien

Si l’intrigue semble se couler dans le cadre d’un polar classique, c’est pour mieux interroger les codes du cinéma européen et ses fantasmes par rapport au cinéma hollywoodien. Claude Schmitz accumule ainsi les références américaines : la Maison Blanche, l’épouse américaine, les paysages désertiques espagnols rappelant ceux de l’Ouest sauvage, en passant par les bikers à moustaches ou les images des attentats du 11 septembre.

L’essai est diablement intéressant, graphiquement passionnant, mais pas toujours convaincant. Malgré la présence d’un formidable Olivier Rabourdin (face à la jeune débutante Louise Leroy), l’exercice de style tourne par moments à vide. Avec, par exemple, ce duo de flics de Perpignan plus grotesques que décalés (campés par le musicien Rodolphe Burger et par Francis Soetens, comédien non professionnel à l’accent bruxellois appuyé habitué des productions de Schmitz). De quoi donner à ce polar inclassable une artificialité, certes revendiquée, mais par moments un peu poseuse. Tandis que, quand il s’agit de tenter de retomber les pieds sur terre pour boucler son intrigue policière, le cinéaste se perd dans une résolution assez poussive. On aurait sans doute préféré qu’il aille jusqu’au bout de la démarche et, comme Lynch, qu'il laisse le spectateur dans une zone de totale incertitude…

Dans "L'Autre Laurens", Louise Leroy campe Jade, aux prises avec une double figure paternelle. ©Le Parc

L’Autre Laurens Polar référentiel De Claude Schmitz Scénario Claude Schmitz et Kostia Testud Photographie Florian Berutti Musique Thomas Turine Avec Olivier Rabourdin, Louise Leroy, Marc Barbé, Kate Moran… Durée 1h57