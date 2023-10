La nation Osage est une tribu amérindienne des Grandes Plaines. Elle s’est développée dans les vallées de l’Ohio et du Mississippi vers 700 avant J.-C. avec d’autres groupes de sa famille linguistique, les langues dhegiha siouannes. Les Osages ont migré vers l’ouest après le XVIIe siècle, s’installant près du confluent du Missouri et du Mississippi.

Guerrier osage peint par George Catlin. ©Smithsonian American Art Museum

Le peuple des “Eaux Sages”

Les premiers colons, francophones, ont induit le nom Osage, traduction du nom siouan de la tribu (Ni Okaška : “peuple des eaux moyennes” ou “des eaux sages”). Au début du XIXe siècle, les Osages dominent la région située entre les rivières Missouri et Rouge, les Ozarks à l’est et les montagnes Wichita au sud. George Catlin (1796-1872) les représente dans ses peintures.

Déplacement

Au XIXe siècle, la colonisation et les guerres indiennes repoussent les Osages au Kansas puis dans le Territoire indien (actuel Oklahoma) où ils se fixent en 1872. Les Osages se tournent vers l’Église catholique dont les missionnaires restent à leur côté durant la pandémie de variole de 1837-1838 qui décime les Amérindiens.

Un couple d'Osages dans une voiture vers 1920. ©Oklahoma Historical Society Photo Archives

Le pétrole

Au début du XXe siècle, du pétrole est découvert sur les terres osages. Parmi les rares nations amérindiennes à avoir acheté leur réserve, ils conservent les droits miniers d’exploitation mais ne peuvent gérer leur fortune eux-mêmes. Les Osages sont considérés en 1921 “communauté la plus riche du monde” avec un revenu moyen annuel par habitant de dix mille dollars (150 000 euros en 2023). Cette spécificité découle d’une dramatique réduction démographique : on ne recense que 2229 Osages en 1921.

"La vente aux enchères de terres pétrolières indiennes fait des Osages le peuple le plus riche du monde", article du Americus Times-Recorder, 1er avril 1924. ©American Library of Congress

La Terreur

Durant la seule année 1923, les Osages perçoivent 30 millions de dollars de redevances (l’équivalent de 517 millions d’euros en 2023). Les Osages sont victimes de manipulations et de nombreux meurtres afin de s’emparer de leurs richesses. Ces événements, dépeints dans Killers of the Flower Moon, sont appelés la Terreur (Reign of Terror). Les meurtres attirent le tout nouveau FBI. L’enquête de l’ancien Texas Ranger, Tom White, débouche sur un procès retentissant.

Document détaillant le schéma des meurtres. ©Oklahoma Historical Society Photo Archives

Aujourd’hui

La nation Osage compte environ 20 000 membres dont 6 780 résidents en Oklahoma. Elle gère plusieurs casinos, les lois fédérales ne s’appliquant pas sur son territoire. En 2019, les recettes en étaient estimées à l’équivalent de 4 milliards d’euros.