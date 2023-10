Les recettes collectives du duo Nakache et Toledano

1. Les dialogues nous guident

"On a tout appris ensemble, sans avoir de formation particulière. On ne se répartit pas les tâches, on fait tout à deux. On écrit ensemble dans le même bureau. Quand l’un de nous a une idée, il la met par écrit et la fait lire à l’autre. Les scènes ne cessent de passer de l’un à l’autre. C’est un échange permanent et fluide, souligne Olivier Nakache. "C’est pour ça qu’on écrit beaucoup. C’est très bordélique, pas du tout méthodique. On est des grands consommateurs de post-it, mais on n’est pas très théorique… On est tout de suite dans le concret. Normalement, pour écrire un scénario, il y a des règles : on écrit trois pages, puis dix pages, puis un séquencier, puis un traitement. On est nuls là-dedans, on ne sait pas du tout faire cela. On commence directement par les dialogues. Ce n’est pas la bonne approche, ce qui explique qu’on réécrit beaucoup. Mais ce sont les dialogues qui nous guident. Parce que, finalement, les personnages parlent presque d’eux-mêmes. On a du mal avec la prose. C’est presque comme si on avait directement envie d’être sur le tournage." (Il rit)

2. Faites-nous rêver les gars !

Avant de démarrer un projet, le duo collecte énormément d’éléments. “On travaille avec une documentaliste formidable. On lui parle de thèmes et de personnages qu’on voudrait traiter. Elle cherche des documentaires sur le sujet et revient avec de la matière. Il y a huit ou neuf ans, dans une émission de télévision, on avait vu un montage de discours de présidents qui se ressemblaient étrangement. On en a parlé à Catherine et elle a fait une recherche, elle nous a dit qu’elle avait trouvé quelque chose de super. On a fait ce montage (la séquence des discours présidentiels qui ouvre le film, NdlR) et on l’a gardé dans notre ordinateur.”

”On voulait appeler le film Les temps difficiles d’après la chanson de Léo Ferré. C’était un bon point de départ pour le film. Parfois on a l’impression que la société est comme un manège un peu détraqué. Il y a ce culte de l’insatisfaction. Pourquoi a-t-on besoin de nous dire cela, au lieu de nous donner un peu d’optimisme ? Faites-nous rêver les gars ! Alors que là, on nous répète : ça a été difficile et l’année qui arrive sera difficile…”

3. On ne veut pas trahir une certaine réalité

L’écriture d'Une Année difficile remonte au début de la pandémie. “On était sûrs que cette période folle allait ressortir d’une façon ou d’une autre… Bien sûr, on a fait la saison 2 d’En Thérapie qui l’aborde, mais on avait sans doute besoin de l’évoquer sous le biais de la comédie. Le film ne parle pas de cela, mais on en retrouve des traces. On est parti d’une idée simple : qu’est-ce que cela donnerait si “des plus” rencontrait “des moins”. Des surconsommateurs, qui achètent à leurs propres dépens, rencontreraient des minimalistes, des décroissants qui veulent vivre mieux avec moins. Très vite, on est arrivé sur cette confrontation épique en champ, contrechamp du Black Friday. On avait vu beaucoup d’images de cette journée monstre de soldes symptomatique de notre époque. Voilà nos personnages : ceux qui bloquent les magasins contre ceux qui veulent entrer à tout prix. D’autant que, dans cette foule, il y a des personnes surendettées piégées par la spirale des crédits à la consommation.”

”Concrètement, on a fait des enquêtes et on a suivi le cheminement de gens surendettés dans les tribunaux et jusqu’à la Banque de France. On a suivi des “ateliers d’éducation budgétaire” pour mieux définir nos personnages, il fallait s’imprégner de tout cela, tout en sachant qu’on voulait faire une comédie et pas un documentaire. Pour ne pas trahir une certaine réalité. De la même façon, on est allé à la rencontre de militants, activistes, non violents : Extension Rébellion. On a discuté et fait des actions avec eux. On les a suivis dans énormément de débats à tel point qu’ils sont dans le film. Il y a quelques comédiens dans le groupe, mais 90 % des militants à l’écran, le sont vraiment.”

Jonathan Cohen, Pio Marmaï et Noémie Merlant: le trio déboussolé du film 'Une Année difficile" d'Eric Toledano et Olivier Nakache.

4. La soif du collectif

”Cela nous définit. On est deux, on ne travaille pas seul. On adore le mot "ensemble" et être entouré de cent personnes. On s’est rencontré dans les colonies de vacances, on était participants, puis on est devenus animateurs et ensuite directeurs. Les colonies de vacances sont des échantillons de la société en condensé. Cela nous apprend à gérer et à se gérer. À voir comment on est vu et pas seulement dans le regard de nos parents. On se positionne par rapport au groupe et, au bout de trois semaines, on sait où on est et sur quoi on va devoir travailler, si on veut donner une autre image ou devenir comme lui, là-bas. Les gens et le collectif nous passionnent depuis le début. On a beaucoup travaillé dans le milieu associatif des mairies et des quartiers, dans des associations qui s’occupent d’enfants vulnérables et plus difficilement intégrables, selon la société. On croit beaucoup dans la société civile et dans la force des bénévoles. Ils sont 11 millions en France, c’est énorme. On croit dans le fait qu’à travers le monde associatif, les choses peuvent changer. C’est pour cela qu’il y a souvent beaucoup de monde dans nos films. On adore filmer les groupes parce que cela permet plein de choses et, notamment, d’y mettre toutes nos névroses. Au départ, le personnage de Sirène était très anecdotique, mais la comédienne Sandrine Briard nous a tellement inspirés qu’il s’est étoffé. Beaucoup de choses naissent du collectif et sur le plateau.”

5. Il vaut toujours mieux en rire

Certains évoquent la difficulté d’arriver à faire rire avec des sujets graves : la surconsommation, le surendettement, l’éco-anxiété. Mais Olivier Nakache trouve cela “instinctif. Quand j’en parle avec vous, je remets les choses dans l’ordre, mais, sur le moment, il y a une grande part d’inconscient. Le scénario est une promesse, on n’est jamais 100 % satisfaits de ce qu’on a écrit. On essaie 50 trucs différents sur le tournage, on cherche. Le montage est notre tamis. On essaie de trouver les pierres précieuses, les paillettes d’or. C’est notre filtre à nous. On ne s’interroge pas : comment faire rire ? Si ça nous fait rire, c’est bon.”

Face à une situation tragique, il vaut toujours mieux en rire ? “Exactement : on fait un pas de côté, on sait que c’est casse-gueule, mais on se fait confiance. Comme la magnifique scène d’émotion de Bruno face à son ex-femme qui prouve que Jonathan Cohen est un comédien incroyable. Ce sont des paris, des défis. Je ne veux pas dire qu’on remet le titre en jeu, mais on repart d’une page blanche, il faut donc qu’on ait chaque fois de nouveaux défis.”

guillement “C’est dans le décor qu’on crée. Si la scène, écrite il y a deux ans, a tenu le passage du temps, si on y croit encore, c’est bon signe.”

6. C’est dans le décor qu’on crée

Leur technique ? Pas de répétitions, mais beaucoup de lectures avec les acteurs. “On aime chercher l’énergie sur les décors, avec la bonne lumière. C’est dans le décor qu’on crée. Si la scène, écrite il y a deux ans, a tenu le passage du temps, si on y croit encore, c’est bon signe. Au tournage, on fait ce qui était écrit et (il claque des doigts, NdlR) de nouvelles idées arrivent qu’on teste.”

7. Mélanger les familles d’acteurs

”On a écrit pour Pio Marmaï. Il nous fascine, c’est un comédien incroyable et un être délicieux. Au milieu du scénario, on a commencé à penser à Noémie Merlant (Portrait de la jeune fille en feu). Par chance, Louis Garrel nous avait fait lire son scénario et cela a fini de nous convaincre, car on l’avait peu vue dans des comédies jusque-là. Ses essais étaient incroyables. Deux semaines après, on a vu L’innocent, on a su que notre choix était parfait. C’est une comédienne vraiment hors pair. Et puis, on aime mélanger les familles d’acteurs. Mathieu Amalric, Jonathan, Pio Marmaï et Noémie, on ne les a jamais vus jouer ensemble. C’est un nouveau pari.”

Le prochain projet du duo se fera au cinéma. “Mais si on a une belle idée qui ne peut se faire qu’en série, on la fera avec grand plaisir. D’autant que tout l’accompagnement d’Arte a été formidable. L’échange intellectuel et les retours étaient fantastiques. Comme l’accompagnement des productrices des Films du poisson. Ça a été une aventure incroyable. Mais, pour l’instant, on pense à l’écriture d’un prochain film.”

Pio Marmaï, Noémie Merlant et Jonathan Cohen: trio atypique au service de la nouvelle comédie d'Olivier Nakache et Eric Toledano.

Encadré : En Thérapie

"J’ai peur qu’en parlant du besoin de revenir à la comédie cela dénigre En Thérapie qui a été une expérience fracassante et fascinante pour nous, qui nous a permis de sonder l’âme humaine. On avait vu cette série israélienne il y a très longtemps, elle était restée en nous. Au moment des attentats, on s’est demandé comment en parler et on a trouvé que c’était un magnifique véhicule pour évoquer ce drame collectif. On s’est rendu compte que les gens sont prêts à s’écouter vraiment. Cela faisait sens. En plus, cela a été une expérience fascinante d’être sur le plateau d’autres metteurs en scène (Arnaud Desplechin, Pierre Salvadori, Emmanuelle Bercot, Agnès Jaoui,… NdlR), cela nous a beaucoup enrichis. Et puis, se demander comment intéresser les gens à un dialogue de 25 à 28 minutes, est un défi. Et on adore les défis. Après cela, on avait envie de sortir du cabinet de psy et d’être dans une forme de jubilation.”