"Nina et le secret du hérisson" : Nina a un plan pour rendre le sourire à son Papa

La voilà qui se métamorphose en détective privé et en cheffe d’opérations secrètes pour tenter de ramener le soleil dans sa maison.

En parallèle, Nina suit les aventures en noir et blanc d’un hérisson croisé à l’usine de son Papa qui tente, lui aussi, de trouver du travail. Aucune activité ne semble adaptée à son physique. En résultent de courtes scènes qui lancent des clins d’œil vers l’univers de Mickey et les débuts de l’animation. Avec un très beau travail sur la musique originale, mariée à quelques grands standards du jazz.

Avec un humour débordant de tendresse, Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli (Phantom Boy, Une vie de chat) composent un film à la belle âme, riche en découvertes et en prouesses. Un polar à hauteur d’enfants en prise directe avec la réalité sociale qui assombrit et envahit parfois le quotidien des petits. Ils prouvent ainsi que l’aventure est partout : dans les appartements comme dans les cours de récré, dans les bois ou les usines désaffectées… En choisissant de suivre une petite fille téméraire et son meilleur ami, toujours prêt à la suivre dans ses galères, ils nous interrogent : jusqu’où est-on prêt à aller pour aider ceux qu’on aime ? Un film qui prouve à la fois la lucidité et les capacités de mobilisation des enfants, que l’on aurait bien tort de croire “trop jeunes” pour comprendre ce qui préoccupe les grands…

Présenté en sélection officielle au festival d’Annecy, le long métrage est porté par les voix de Guillaume Canet (vu dans Acide) et Audrey Tautou, dans le rôle des parents, et par les timbres emballants de Loan Longchamp et Keanu Peyran, dans les rôles de Nina et Mehdi.

Avec une animation pleine de rondeurs et de douceur, malgré les dangers encourus, et une nature luxuriante prête à se muer en terrain d’aventures, le film devrait emballer les petits comme les grands. En parallèle de sa sortie sur grand écran, l’histoire de Nina se décline aussi en roman graphique.

★★★ Nina et le secret du hérisson Tout pour mon père Réalisation Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli Scénario Alain Gagnol Création graphique Jean-Loup Felicioli Avec les voix de Loan Longchamp, Keanu Peyran, Guillaume Canet, Audrey Tautou,... Durée 1h18