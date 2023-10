"Nyad" : soixante ans, soixante heures de nage à la poursuite d’un exploit

Dépassement de soi

L’Amérique et Hollywood adorent les récits de dépassement de soi, de lutte contre l’adversité et de résilience. Le bonus est plus grand lorsqu’il s’agit d’une histoire vraie, comme ici. Pour leur examen de passage du documentaire au film avec acteurs, les réalisateurs oscarisés de Free Solo (2019) Elizabeth Chai Vasarhely et Jimmy Chin suivent le courant sans trop dévier ni boire la tasse.

Mais le récit est paradoxalement plombé par le caractère obsessionnel de son héroïne. Diana brave les tempêtes, les piqûres de méduses et même l’attaque d’un requin pratiquement sans ciller. Et en s’énervant contre l’adversité et son entourage quand elle échoue.

À lire aussi

Un peu de profondeur

La scénariste Julia Cox a bien tenté de lui conférer un peu de profondeur avec quelques échanges en forme de saillies avec Bonnie. Annette Bening tente de percer l’armure de quelques failles. Heureusement que l’actrice assume son âge à l’écran sans fard – ce qui rend au moins tangibles le défi et la vulnérabilité de la nageuse face à la nature.

Elizabeth Chai Vasarhely et Jimmy Chin gèrent avec inspiration les inévitables flash-back sur l’enfance, l’adolescence et les premiers exploits (sous forme d’images d’archives) de la nageuse alors qu’elle affronte la mer et les éléments. Ces séquences font écho aux effets hallucinogènes de l’effort physique extrême et de la déshydratation.

À lire aussi

Poncif du genre, l’élément traumatique de jeunesse (dont on laisse la surprise) prend un sens paradoxal puisque de l’aveu de la nageuse, il lui a conféré sa rage de vaincre et de dépassement de soi. Singulière leçon de développement personnel.

Insubmersible/Nyad Biopic De Elizabeth Chai Vasarhely et Jimmy Chin. Scénario : Julia Cox. Avec Annette Bening, Jodie Foster,… 2h01