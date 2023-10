"Parfois, au cinéma, on a tendance à trop pousser la représentation des personnages vers les archétypes"

”Souvent, les histoires naissent de plusieurs idées, plusieurs influences, note Jean-Loup Felicioli, créateur graphique et coréalisateur du film. Alain travaille seul et quand il est content du scénario, il me le donne à lire, je lui donne mon avis et je commence à créer des images.”

”Je crois beaucoup dans le pouvoir de l’imaginaire. Mon cerveau fonctionne comme cela. Je suis fils unique et depuis tout petit, j’ai imaginé des BD et des dessins animés en papier découpé. L’imaginaire est une façon de comprendre et de supporter le monde, en mettant à distance ce qui est vraiment dur, en le racontant autrement”, détaille Alain Gagnol.

"Nina et le secret du hérisson": Nina est bien décidée à retrouver sa complicité avec son papa dans le nouveau film de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol.

L’aspect graphique du hérisson lui plaisait : “c’est un animal très mignon: cette petite boule, sorte de patate avec des piquants. Depuis le début, je le voyais évoluer dans un univers en noir et blanc. Esthétiquement, cela collait bien avec le hérisson.”

Cela peut aussi faire penser aux enfants qui, quand ils ont peur, se mettent en boule. “Je n’en avais pas conscience, mais on m’a dit après que le hérisson était le symbole de l’enfance. Il y a une grande part d’instinct et d’inconscient dans mon travail. Des choses que je réalise après les avoir faites, en parlant avec le public ou la presse…”

Le story-board est conçu à quatre mains : croquis par Alain ; élaboration et précisions par Jean-Loup. “Ensuite, tous les autres choix (voix, décors,..) sont faits ensemble. Comme cela les décisions sont prises tout de suite, une fois pour toutes.”

”Le film a été majoritairement réalisé à Valence et 30 % au Luxembourg, pour la fabrication. L’animation coûte extrêmement cher, il faut donc absolument trouver une coproduction étrangère, avec des gens très impliqués”, précisent les deux créateurs.

Curieusement, il n’y a eu aucune réticence par rapport au sérieux de la thématique. “Cela donne le contexte et cela lance l’action, mais c’est surtout un film d’aventures et de mystère, avec pas mal d’humour aussi, souligne Alain Gagnol. Ce contexte permet de montrer une certaine ambition, mais on insiste beaucoup sur le côté polar, aventure et débrouillardise. Même s’il aborde la perte d’emploi, ce n’est pas un film social à proprement parler.”

Une thématique qui, selon Jean-Loup Felicioli, “les a aidés. Les gens étaient tout de suite convaincus et heureux que le film parte d’une certaine réalité.”

La vraie difficulté est de proposer des personnages originaux, inconnus. “Car les décideurs veulent des franchises : des adaptations de personnages célèbres, de BD ou de films. Prenez Persepolis… Sans les livres, Marjane Satrapi n’aurait jamais pu faire son film. La pression financière est énorme pour chaque partenaire, poursuit Alain Gagnol. Les chaînes veulent être sûres qu’il y aura du public quand ils le diffuseront en télévision. Chacun veut s’assurer la meilleure rentabilité. Le cinéma, c’est de l’art, mais il y a aussi beaucoup de business derrière.”

Après l’héroïne du film Une vie de chat et le jeune garçon de Phantom Boy, les voici de retour avec une fillette téméraire. "Il en faut pour tout le monde”, souligne Jean-Loup Felicioli.

”On aime beaucoup les personnages féminins, sans que je puisse expliquer forcément pourquoi. Nina n’a peur de rien, elle avance, elle est vraiment moteur de l’action”, poursuit Alain Gagnol.

guillement Parfois, au cinéma, on a tendance à trop pousser la représentation des personnages vers les archétypes

Le film montre aussi un petit garçon très touchant, Mehdi, prêt à s’engager pour aider sa meilleure amie, mais qui ne se sent pas obligé de rouler des mécaniques… Un autre modèle soigneusement choisi ?

”Ce n’est pas toujours très conscient, on travaille sur les contrastes entre les personnages”, note le concepteur graphique. "Mais ce n’est pas un complet hasard, intervient Alain Gagnol : j’ai une fille de 23 ans et j’ai eu des modèles autour de moi qui m’ont guidé vers cela. C’est bien de montrer des figures plus proches de la réalité quand on s’adresse aux enfants. Au cinéma, on a tendance à trop pousser la représentation des personnages vers les archétypes, même si c’est en train d'évoluer. On peut être un garçon de plein de façons différentes.”

Malgré sa peur, Mehdi avance. Il est toujours là pour Nina, très fidèle dans son amitié. “Nina n’a pas peur, c’est un bulldozer, elle fonce, mais lui, il y va malgré tout, il prend le risque de se disputer avec ses parents. Nina ment à tour de bras et s’en moque complètement.”

”C’est ce contraste dans la construction des personnages qui est drôle en fait”, intervient Jean-Loup Felicioli. “Ça prouve qu’il n’y a pas qu’un seul type de qualités qui compte. Et ça, on y tient.”

”Les enfants parlent pendant le film, ils applaudissent, ils rigolent… Après cinq années passées enfermés dans des bureaux à faire le film, cela fait vraiment du bien. La période la plus épuisante reste celle de l’écriture de scénario et de la recherche de financement. Cela a pris un an et demi à deux ans. Et quand elle se termine, c’est à ce moment-là qu’il faut commencer à faire le film”, plaisante Alain Gagnol. Un peu plus de septante personnes ont travaillé sur le projet durant près deux ans. Près de cent personnes, si on compte celles du Luxembourg.

Leur duo est un compagnonnage de longue date avec trois longs métrages et quelques courts à leur palmarès. Si Alain Gagnol a déjà entamé le travail d’un nouveau scénario. Jean-Loup Felicioli s’investit dans les livres aujourd’hui, car il ne se voit pas s’engager pour une nouvelle aventure de cinq ans (au moins) alors qu’il approche de l’âge de la retraite. “Avec les albums, au moins, on se voit avancer plus vite : après quatre ou cinq mois, on passe à un autre projet.”