”Une Année difficile” : que vaut le nouveau film de Nakache et Toledano ?

Arrivés par opportunisme et désœuvrement au sein d’une association de jeunes écologistes, Albert et Bruno commencent par ricaner et prendre du bon temps. Mais au contact de ces jeunes activistes du climat, une sonnette d’alarme retentit et, au-delà de la tentation des bonnes affaires, ils pourraient bien (peu à peu) se laisser toucher par l’ambiance et le goût de l’action collective.

Comme dans La valse à mille temps de Jacques Brel, l’action tourbillonne et entraîne le public à la suite de ces personnages de losers magnifiques aussi touchants qu’ils sont hauts en couleur. Avec Jonathan Cohen et Pio Marmaï en guise d’atouts charme et douceur, et Noémie Merlant pour l’engagement et la conscience aiguisée, l’intrigue nous prend dans ses filets pour ne plus nous lâcher, multipliant les prises de position et les questions pertinentes.

On retrouve sans surprise Olivier Nakache et Éric Toledano à la tête de cette entreprise oscillant entre satire et prise de conscience. Le duo Nakache – Toledano, c’est une certaine idée du collectif, un regard sur les urgences, les angles morts et les dérapages de notre société assorti de duos magnifiques…

Jonathan Cohen et Pio Marmaï entourés de vrais militant(e)s dans le film "Une Année difficile" d'Olivier Nakache et Eric Tolédano.

Après Intouchables et Le sens de la fête, entre autres, mais aussi la série En Thérapie, les deux scénaristes-réalisateurs reviennent questionner le militantisme écologique et les transformations en cours dans notre société, avec la mobilisation des plus jeunes en faveur de la planète, la montée de l’éco-anxiété et la volonté de freiner le réchauffement climatique. Des thématiques plus que jamais d’actualité alors que la surconsommation, le surendettement, la volonté de décroissance et de sobriété semblent s’opposer… Le scénario fait également écho à la période trouble que nous venons de vivre - pandémie et confinement - qui posait, à sa manière, la question du trop-plein, suivi du silence et du vide.

Malgré quelques raccourcis et pirouettes faciles, le duo français maintient le cap et offre un regard à la fois drôle et profondément humain sur des individus en galère et une jeunesse en perte de repères. Leur fable sociale marie fantaisie et grincements de dents avec une bonne dose d’humour et un solide sens du rythme. Avec l’espoir de propager cette réflexion au sein de la population.

★★ Une Année difficile Révolution verte Réalisation et Scénario Olivier Nakache et Éric Toledano Avec Pio Marmaï, Noémie Merlant, Jonathan Cohen Durée 2h