Dans Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese retrace l’un des derniers et des plus cyniques épisodes de la “conquête de l’Ouest”. Avec ses deux acteurs fétiches : Robert De Niro et Leonardo DiCaprio.

À lire aussi

”Nina et le secret du hérisson” (Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli)

Avec une animation pleine de rondeurs et de douceur, porté par les voix de Guillaume Canet et Audrey Tautou, ce film devrait emballer les petits comme les grands.

À lire aussi

”Une Année difficile” (Olivier Nakache et Éric Toledano)

Après Intouchables et Le sens de la fête, mais aussi la série En Thérapie, les deux scénaristes-réalisateurs reviennent questionner le militantisme écologique et les transformations de notre société.

”Upload” – saison 3 (Greg Daniels)

Après Seinfeld, Les Simpsons, l’adaptation américaine et géniale de la britannique The Office, Parks and Recreation, le monument irrévérencieux Greg Daniels s’est attelé à créer cette série barrée de science-fiction qui se déroule dans un futur proche. La saison 3 est disponible.

À lire aussi

Découvrez, chaque mercredi, nos critiques dans “Arts Libre”, le supplément culturel de La Libre Belgique.