Florian Zeller : "Je n'ai jamais rêvé de faire un film. Par contre, j'a toujours rêvé de faire ce film-là" CinémaInterview Hubert Heyrendt

© AP

Le 25 avril dernier, en pleine nuit, Florian Zeller recevait depuis Paris, l’Oscar du meilleur scénario adapté pour The Father. "L’émotion que j’ai ressentie, c’est la joie. Elle était d’autant plus grande qu’elle était partagée avec Anthony Hopkins. J’ai tellement écrit le scénario pour lui, rêvé le film pour lui et avec lui, que le fait de partager cette joie avec lui avait beaucoup de sens pour moi", nous confiait Florian Zeller il y a quelques semaines, lors d’un entretien à distance. Posé, le dramaturge de 41 ans revenait sur son premier long métrage, qui l’a d’emblée imposé dans l’univers du cinéma. Cet été, Zeller tournera d’ailleurs son prochain film, The Son, adaptation de sa pièce Le Fils, avec Hugh Jackman et Laura Dern. Interview.