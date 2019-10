Impressionnante. La ferveur cinéphile du festival Lumière à Lyon est très impressionnante. Il faut la voir pour le croire. Et Francis Ford Coppola vient d’en faire l’expérience.

Mille personnes, vendredi, le Théâtre des Célestins est plein jusqu’au paradis, certains ont fait la file pendant six heures pour entendre sa master class.

Trois mille personnes, l’amphithéâtre de Lyon est complet, pour assister à la remise du prix Lumière. Le réalisateur des Parrain n’en croit pas ses yeux.

Cinq mille personnes, dimanche, la halle Tony Garnier est comble, pour découvrir la version finale d’Apocalypse Now et plonger Coppola dans un bain de foule auquel il ne s’attendait pas. On l’a vu cloué par l’émotion créée par cette cinéphilie populaire dont il était la figure de proue à l’occasion des dix ans du festival Lumière.