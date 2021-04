Sorti vendredi, Je veux faire du cinéma de Frédéric Sojcher a énormément fait réagir dans le petit monde du cinéma belge francophone ce week-end. C’est que, dans son dernier ouvrage, le cinéaste - on lui doit notamment le documentaire Cinéastes à tout prix en 2004 et Hitler à Hollywood en 2011 - et historien du cinéma belge - ce spécialiste de Delvaux est prof à la Sorbonne depuis 2005 - n’y va pas par quatre chemins pour dénoncer le fonctionnement de la Commission du film… Un sujet plutôt délicat, rares sont en effet celles et ceux qui acceptent de s’exprimer ouvertement à ce sujet. "Les "professionnels de la profession du cinéma belge francophone" cultivent l’hypocrisie et en font une philosophie de vie", tacle d’ailleurs l’auteur, amer, dans son livre.

Sojcher pointe des dysfonctionnements réels, notamment le gel des dotations alors que le nombre de projets est en augmentation constante depuis 30 ans ou le fait que la Commission ait un quasi pouvoir de vie ou de mort sur un projet de film - sans son accord, il est en effet quasiment impossible d’aller voir un autre guichet : chaîne de télévision, Wallimage, tax-shelter… Il souligne aussi, de façon intéressante, la professionnalisation du métier de producteur qui a "comme principal avatar de privilégier l’approche économique". Sojcher craignant dès lors que "le cinéma belge devienne un cinéma de producteurs" et non plus d’auteurs.

Autobiographie d’un loser du cinéma

Survenant à l’issue d’un retour sur la carrière professionnelle de Sojcher façon autobiographie d’un loser revendiqué du cinéma - qui a vu son premier film interrompu en plein tournage, tandis qu’un putsch sur le plateau de Regarde-moi en 2000 a failli le déposséder de son "second premier long métrage" (*) -, la critique se fait quand même très personnelle. Il s’en prend nommément et assez violemment à Jeanne Brunfaut, "nommée à vie au poste de directrice du Centre du cinéma". "Il faut un ego surdimensionné pour faire le métier de cinéaste, tant les obstacles sont importants et nombreux", avoue Sojcher. Et, comme il le suggère lui-même dans son livre, sans doute cet ego, cette dimension personnelle ne sont pas étrangers à ses mésaventures avec les institutions de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Une chose est certaine, après un tel pavé dans la mare, il sera difficile à Sojcher (qui énumère dans son livre ses 15 refus essuyés devant la Commission) de bénéficier à nouveau de financement public belge (à moins que ?). Qu’à cela ne tienne. "Je vendrai ma maison s’il le faut. Je renoncerai à tout confort. Je convaincrai une équipe de travailler avec moi tout en étant à peine défrayée. Je tournerai un film à tout petit budget. Le cinéma, c’est ma vie", conclut l’éternel cinéaste à tout prix…

© Genèse