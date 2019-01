Le prix du meilleur film en langue étrangère échappe à "Girl" au profit de "Roma"

Le long métrage "Girl" du réalisateur belge Lukas Dhont n'a pas remporté lundi le prix du meilleur film en langue étrangère décerné à "Roma" d'Alfonso Cuaron lors de la 76e cérémonie des Golden Globes à Hollywood. Le réalisateur mexicain, déjà oscarisé, a ensuite été récompensé pour sa réalisation lors de la soirée de remise des prix cinématographiques. Avec "Roma" Alfonso Cuaron a non seulement remporté le prix du meilleur film étranger mais aussi celui de meilleur réalisateur. Son long métrage est une ode à son enfance dans un quartier de Mexico dans les années 1970. Après avoir reçu sa première récompense, le Mexicain a remercié sa famille et son pays. Il a aussi rendu hommage aux actrices Yalitza Aparicio et Marina de Tavira, qui jouent dans "Roma".

"Le cinéma, quand il est à son meilleur, construit des ponts vers d'autres cultures. En traversant ces ponts, cette expérience, ces nouvelles formes et ces nouveaux visages, nous devons réaliser que bien qu'ils soient étranges, ils ne sont pas étrangers. Nous devons comprendre combien nous avons en commun", a ajouté le réalisateur oscarisé pour "Gravity" en 2014.

"Roma ", encensé par la critique, était notamment en lice avec le film "Girl" du réalisateur belge Lukas Dhont. Ce long métrage raconte l'histoire de Lara qui, à 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, l'adolescente, qui est née garçon, se lance à corps perdu dans cette aventure.

"Bohemian Rhapsody" sur la vie du chanteur de Queen a créé une grosse surprise dimanche aux Golden Globes, en décrochant les titres de "meilleur film dramatique" et de "meilleur acteur" pour Rami Malek dans son rôle de Freddie Mercury.

Voici la liste des vainqueurs, dans les principales catégories, de la 76e édition des Golden Globes, décernés dimanche à Los Angeles par l'Association de la presse étrangère d'Hollywood (HFPA).

FILMS

Meilleur film dramatique "Bohemian Rhapsody"

Meilleure comédie "Green Book"

Meilleur acteur dramatique Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Meilleure actrice dramatique Glenn Close, "The Wife"

Meilleur acteur dans une comédie Christian Bale, "Vice"

Meilleure actrice dans une comédie Olivia Colman, "La Favorite"

Meilleur acteur dans un second rôle Mahershala Ali, "Green Book"

Meilleure actrice dans un second rôle Regina King, "Si Beale Street pouvait parler"

Meilleur réalisateur Alfonso Cuaron, "Roma"

Meilleur film en langue étrangère "Roma" (Mexique)

Meilleur film d'animation "Spider-Man: New Generation"

SERIES TELEVISEES

Meilleure série dramatique "The Americans" (FX)

Meilleur acteur dans une série dramatique Richard Madden, "Bodyguard"

Meilleure actrice dans une série dramatique Sandra Oh, "Killing Eve"

Meilleure série comique "La Méthode Kominsky" (Netflix)

Meilleur acteur dans une série comique Michael Douglas, "La Méthode Kominsky"

Meilleure actrice dans une série comique Rachel Brosnahan, "La Fabuleuse Mme Maisel"

Meilleur film de télévision ou mini-série "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX)

Meilleur acteur dans un film de télévision ou une mini-série Darren Criss, "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace"