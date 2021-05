Graines de cinéastes est la petite sœur 100% belge du Festival Elles tournent ouvert depuis de nombreuses années à l’international. Toutes les réalisatrices que la manifestation présente (34 films dont 15 inédits) travaillent en Belgique et sont débutantes puisque le festival ne présente que des premières et deuxièmes œuvres: fictions, documentaires ou animations.

L’objectif de la nouvelle venue est double: déminer le terrain pour toutes celles qui rencontrent de nombreux freins à leur entrée dans le métier. Une réalité encore aggravée par la récente crise sanitaire... Et présenter l’avenir du cinéma belge en "partageant des regards plus diversifiés et inclusifs".

Le court métrage étant sous-représenté dans les festivals et salles belges, l’engouement pour cette première édition a été grand et les organisatrices ont reçu 150 films parmi lesquels elles ont dû effectuer une sélection. "Nous avons sélectionné les films dans lesquels la personnalité et la vision des réalisatrices transparaissaient le mieux" a précisé l’équipe de Graines de cinéastes.

L'événement se décline en trois temps. Deux projections de respectivement 10 et 9 courts métrages (de 19h à 20h50), suivies de séances de Q&A (de 20h50 à 21h40) seront retransmises en direct sur Vimeo ces 7 et 8/05. Et samedi 8/05, deux tables tables-rondes seront organisées en direct de Bozar qui prendront le pouls de l’audiovisuel belge francophone avec une première discussion sur l’impact du mouvement #metoo (13h-14h30) et l’autre sur l’état de santé du secteur (16h-17h30).

Enfin, du 9 au 16 mai, rendez-vous est fixé sur la plateforme Sooner afin de découvrir les 34 films disponibles en streaming (dont ceux projetés en live en partenariat avec Bozar).

Ce galop d’essai devrait être suivi de formations, projections, ateliers et débats dans le futur...

>> Coût du pass Sooner: 5 €. Projections et Q&A à Bozar: 3 €. Les tables-rondes du samedi sont gratuites. Programmation et infos sur Graines de cinéastes.