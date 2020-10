"Honte à vous, qui avez volé mes rêves et mon enfance !" Le 29 septembre 2019, dans une intervention mémorable à l’Onu, Greta Thunberg s’en prend à un parterre de dirigeants médusés. De quoi, une fois de plus, déchaîner la haine de ceux qui ont fait de la jeune Suédoise un épouvantail de leur combat climatosceptique. Cette scène figure en bonne place dans I Am Greta, documentaire dévoilé à la Mostra de Ve nise et qui sort ce mercredi sur nos écrans. Un film qui, malheureusement, ne prêchera que les convaincus. Car ce portrait très officiel ne nous apprend rien, ni de Greta Thunberg, ni de ceux qui l’entourent. Qui est ce père omniprésent qui l’accompagne partout dans ses nombreux voyages ? Qui est cette mère quasi absente à l’écran ?

Absence de point de vue

Commandé par la plateforme de streaming américaine Hulu, I Am Greta est un documentaire "embarqué" confié au Suédois Nathan Grossman, qui avait notamment bossé sur des portraits du romancier Stieg Larsson et du footballeur Zlatan Ibrahimovic. Filmant la jeune fille au plus près - jusque dans une intimité parfois un peu gênante pour une autiste Asperger -, il signe finalement un simple outil de communication de plus au service de la jeune militante.

Incapable de prendre de la distance par rapport à son sujet, le cinéaste ne parvient pas à imposer un réel point de vue. Pire, I Am Greta risque même de donner du grain à moudre aux détracteurs de la jeune femme. Le film débute le premier jour de la grève de l’école entamée à l’été 2018 par Greta Thunberg devant le Parlement suédois. Dès cet instant, le documentariste est à ses côtés. Même s’il explique avoir été mis au courant par un ami de la famille, certains y verront la confirmation que Greta a été pensée, dès le départ, comme un pur produit marketing.

Un message difficile à faire entendre

Ces réserves n’enlèvent évidemment rien à la légitimité du combat de cette jeune fille pas comme les autres, moquée par les populistes, de Trump à Bolsonaro, en passant par Poutine. Ses mots à New York, maladroits sans doute, devraient nous pousser à agir, à changer radicalement nos comportements. Mais ce que retrace, en creux, ce film, c’est aussi paradoxalement l’échec du combat de Greta. La jeune fille s’est époumonée de la Cop24 à l’Élysée, en passant par le Parlement européen et l’Onu. Elle a battu le pavé avec des milliers de jeunes dans les rues de Stockholm, Bruxelles ou New York. Mais, chaque fois qu’elle est reçue par des politiques, ils l’applaudissent poliment, la traitent avec condescendance, mais n’écoutent pas réellement ce qu’elle a à dire.

La plus belle preuve est la réaction lunaire de l’ancien président de la Commission européenne Jean-Claude Junker qui, pour répondre à l’appel de Greta à agir, ne trouve rien de mieux que de disserter sur l’harmonisation à l’échelle européenne des… chasses d’eau. Un résumé saisissant du gouffre qui existe entre les décideurs politiques - incapables de lâcher l’idée d’une croissance infinie, qu’ils se contentent de verdir quelque peu - et cette jeunesse qui, elle, a saisi l’enjeu de civilisation que représentent le réchauffement climatique, l’acidification des océans, la 6e extinction de masse…

Reste que, comme le montre parfaitement le film, la jeune fille a su inspirer des centaines de milliers de jeunes à travers le monde - de nombreuses séquences montrent par exemple l’Anversoise Anuna De Wever. Lesquels sont bien décidés à faire entendre leur voix pour l’avenir…