Pas facile de s’y retrouver entre les sorties VOD, « Premium VOD » et autres « e-cinema », les appellations variant qui plus est selon les plateformes de vidéo à la demande. Pour les nostalgiques des pages « Tickets » du supplément papier « Arts Libre », en voici une version virtuelle, pour savoir que regarder en ligne en ces jours de confinement et alors que les cinémas sont fermés depuis le 13 mars derniers.

La Premium VOD (chez VOOMotion et Proximus Pickx), e-cinema (chez UniversCiné) ou encore Ciné chez vous (chez Lumière) concernent les films qui étaient en salles au moment de la fermeture des salles ou qui sortent directement en vidéo à la demande. Tarif unique sur toutes les plateformes: 7,99€ la location.

La VOD classique concerne les films qui sont mis en ligne selon la chronologie des médias traditionnelle (après leur exploitation en salles) ou des films inédits, qui n’auraient pas été exploités en salles. Nous ne renseigneront ici que les nouvelles sorties VOD. Les tarifs de la location varient.

● 10 jours sans maman

Frank Dubosc en one-man-show dans le rôle d’un père de famille, DRH dans une grande surface de bricolage, obligé de s’occuper de ses enfants quand sa femme le lâche pour partir en vacances. Dans une comédie familiale pseudo-féministe mais totalement stupide signée Ludovic Bernard (Mission Pays Basque, Au bout des doigts). 1h44. (H.H.) © D.R.

Disponible en Premium VOD chez VOO, Proximus

★★★ Adam

Scénariste (Much Loved/Razzia) et actrice (Razzia) pour son compagnon Nabil Ayouch, Maryam Touzani signe un premier film très sensible, posant un regard au féminin sur la société patriarcale marocaine. Et ce à travers le récit de deux femmes seules (formidables Lubna Azabal et Nisrin Erradi), qui vont s’apprivoiser pour faire face à la dureté du monde. 1h38. (H.H.) (AL n°6) © D.R.

★★★ Adoration

Adolescent solitaire, Paul tombe en adoration pour Gloria, internée dans un institut psychiatrique. Elle le persuade de fuguer avec elle. Fabrice du Welz signe un thriller épuré et naturaliste, troisième volet de sa trilogie ardennaise. Fantine Harduin et Thomas Gioria, mais aussi Benoît Poelvoorde irradient cette méditation sur l’absolu de la passion. 1h38 (A.Lo.) © D.R.

★ All of Us

Le scénariste flamand Willem Wallyn signe un premier long métrage a priori séduisant, une comédie sur la fin de vie, autour d’un groupe de paroles de patients en phase terminale. Malheureusement, il se montre beaucoup trop timoré dans l’humour, là où il aurait dû être au contraire mordant pour contrebalancer l’aspect lacrimal de son film. Avec Maaike Neuville. 1h52. (H.H.) © D.R.

Disponible en Premium VOD chez Lumière

★★★ A White, White day | Un jour si blanc

Hlynur Palmason, encore un cinéaste islandais à retenir. Il promène le spectateur au côté d’un inspecteur de police en congés depuis la mort de sa femme dans un accident de voiture. Un drame intérieur, qui vire au thriller, avant qu’on s’aperçoive que le coeur du film est l’amour inconditionnel entre grand-père et petite-fille. Brillante mise en scène. 1h49. (F.Ds) © D.R.

Disponible en Premium VOD chez UniversCiné, VOO, Lumière, Proximus

★ The Barefoot Emperor

L’Américaine Jessica Woodworth et le Flamand Peter Brosens donnent une suite aux aventures, toujours aussi burlesques, de leur King of the Belgians. Le roi sans royaume (Peter Van den Begin) est cette fois coincé sur une île croate, alors que l’Europe est en train de s’effondrer. L’idée est bonne mais la démonstration très lourde... 1h38. (H.H.) © D.R.

★★★ Benni | System Crasher

Pour son premier long métrage de fiction, l’Allemande Nora Fingscheidt dresse le portrait, très documenté, d’une gamine en rupture totale avec son entourage et avec le système éducatif. Un film fort, sans concession, sur l’enfance en crise, porté par une incroyable jeune comédienne, Helena Zengel. 1h58. (H.H.) © D.R.

● Chanson douce

La réalisatrice, Lucie Borleteau, modifie radicalement la structure du prix Goncourt de Leïla Slimani et transforme une exploration complexe des rapports psychologiques entre parents et nourrice en un thriller basique, limite grotesque. Avec Karin Viard et Leïla Bekhti. 1h40. (F.Ds) © D.R.

Disponible en VOD chez UniversCiné, VOO, iTunes et en Cinéma chez vous chez Lumière

★★ Cleo

La jeune cinéaste flamande Eva Cools filme, à Bruxelles, le portrait d’une jeune fille (excellente Anna Franziska Jaeger) surmontant le deuil de ses parents grâce à la rencontre d’un homme plus âgé. Un premier film très écrit, très tenu et plutôt prometteur. Avec également Yolande Moreau. 1h40 (H.H.) (AL n°46) © D.R.

Disponible en Premium VOD chez Lumière, en VOD chez UniversCiné, iTunes

★★ Deux

Nina et Madeleine, deux voisines septuagénaires, entretiennent une relation amoureuse, que même les enfants de Madeleine ignorent. Le jour où cette dernière est victime d’un grave accident, leur secret est menacé. Une sorte d’Amour au féminin de Filippo Meneghetti, porté par deux actrices formidables, Martine Chevalier et Barbara Sukowa. 1h35 (A.Lo.) © D.R.

Disponible en Premium VOD chez UniversCiné, VOO, Lumière, Proximus

★ Donnybrook

Signé Tim Sutton, ce petit film indépendant américain retrace le parcours d’un jeune vétéran de la guerre en Irak qui tente d’échapper à la misère en participant à un concours de combat clandestin au fin fond de l’Amérique profonde. Atmosphère noire de chez noire, personnages caricaturaux et ultra-violence sont au rendez-vous mais ne convainquent guère… À sauver, la performance de Margaret Qualley, la jeune actrice qui monte à Hollywood… 1h52. (H.H.) © D.R.

Disponible en VOD sur UniversCiné, Proximus Pickx, VOO

★★★ Echo

Entre Noël et Nouvel An, Rúnar Rúnarsson joue au trouble-fête avec des dizaines de saynètes cocasse, sombre, cruelle, poignante, féroce composant une mosaïque de réveillons dans laquelle il manifeste sa compassion à l’égard de ceux qui vivent cette période comme la plus douloureuse et la plus anxiogène de l’année. 1h19. (F.Ds) © D.R.

Disponible en Premium VOD chez UniversCiné, VOO, iTunes

★★★★ La fameuse invasion des ours en Sicile

Afin de distraire un ours affamé, un ménestrel et sa fille lui content la légende de l’invasion de la Sicile par des ours. Ce film d’animation combine avec brio l’art visuel de l’auteur de bande dessinée Lorenzo Mattotti avec celui de conteur du romancier Dino Buzzati. Une oeuvre pour petits et grands qui offre une réjouissante alternative au tout-venant de l’animation mondialisée. 1h25. (A.Lo.) © D.R.

★★ La fille au bracelet

Dans son second long métrage (après Terre battue en 2015), le Français Stéphane Demoustier filme sa soeur Anaïs, mais aussi Roschdy Zem, Chiara Mastroianni et la débutante Mélissa Guers, dans un drame judiciaire tenu, dont l’une des forces est de confronter le spectateur au doute. 1h36. (A.Lo.) © D.R.

★★ Filles de joie

Huit ans après Tango Libre, Frédéric Fonteyne, à la réalisation, et sa compagne Anne Paulicevich, au scénario, se retrouvent pour cosigner un film fort sur trois Françaises de Roubaix traversant chaque jour la frontière pour se prostituer dans un bordel flamand. Un film bourré d’énergie porté par trois comédiennes épatantes : Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle Lengronne. 1h30. (H.H.) © D.R.

★★★ Hors Normes

Eric Tolédano et Olivier Nakache : il n’y a qu’eux pour réussir une comédie pleine d’humanité avec des autistes. Pour faire rimer, sans lourdeur, fraternité et multiculturalité. Pour témoigner que dans ce monde de Trump et Francken, il existe des anonymes qui entretiennent la dignité humaine. Avec Vincent Cassel, Reda Kateb. 1h54. (F.Ds) © D.R.

★★ Invisible Man

Abusée psychologiquement, Elisabeth Moss éclipse l’Homme invisible, mais, malgré l’idée de mettre la victime au centre d’un film post-#MeToo, l’interprétation habitée d’Elisabeth Moss et une réalisation économique et fluide, le film pèche par l’évidence des rebondissements. 2h05. (B.F.) © D.R.



Disponible en Premium VOD chez Proximus, iTunes (prix exceptionnel de 17,99€)

★★ J’accuse

Grand prix de la dernière Mostra de Venise malgré les nouvelles accusations de viol contre Polanski, J’accuse apporte un regard nouveau sur l’affaire Dreyfus, en mettant en lumière Marie-Georges Picquart (Jean Dujardin), qui contribua à innocenter Dreyfus. À 86 ans, le cinéaste signe un thriller historique passionnant, mais un peu trop sage dans sa mise en scène et sa reconstitution historique. 2h12. (H.H.) © D.R.

★★★ J’ai perdu mon corps

Une main amputée se lance à la recherche de son corps, à travers Paris. D’un précepte fantastique, Jérémy Clapin tire un récit poétique, exploration intime d’une jeune destinée. Une démonstration maîtrisée de narration par l’image, avec rythme et suspense. 1h21. (A.Lo.) (AL n°43) © D.R.

Disponible en Premium VOD chez Lumière, en VOD sur iTunes

★★★ Joker

En relisant les origines du futur ennemi de Batman, Todd Phillips signe un thriller psychologique intense doublé d’un grand film politique. Très impressionnant, Joaquin Phoenix campe un Joker aussi fragile que violent, qui s’impose en justicier des plus démunis dans une Gotham City plombée par les inégalités sociales et sous la coupe de l’oligarchie. Lion d’or inattendu mais mérité à la Mostra de Venise ! 2h02. (H.H.) © D.R.

Disponible en VOD sur iTunes, VOO, Proximus

★★★ Jumbo

Premier film de la jeune cinéaste belge Zoé Wittock, Jumbo s’intéresse à l’objectophilie, l’attirance pour les objets. Et ce à travers la vraie histoire d’amour entre une jeune fille timide (magnifique Noémie Merlant) et un manège de parc d’attraction. Improbable, poétique, touchant et visuellement sublime. Un talent à suivre! 1h33. (H.H.) © D.R.

★★★ Le Lac aux oies sauvages | The Wild Goose Lake

Un homme est cerné par la police et les truands d’une grande ville chinoise quand une baigneuse vient lui proposer une porte de sortie. Le réalisateur Diao Yinan (Black Coal) revitalise le film noir, tour à tour, film d’auteur, film révélateur, film intérieur et film trompeur, alors que son chef op’ sculpte les ombres avec maestria. 1h50. (F.Ds) © D.R.

★★ Little Joe

Une phytogénéticienne a mis au point une fleur rouge dont le parfum rend heureux. La toile de Jessica Hausner exhale un plaisir graphique et installe ses spectateurs dans un espace de réflexion : ne vaut-il pas mieux être chimiquement heureux que naturellement malheureux ? Avec Emily Beecham, prix d’interprétation à Cannes. 1h46 (F.Ds) © D.R.

★★★ La Llorona

Découvert avec Ixcanul, Jayro Bustamante est de retour, après Temblores, avec un véritable film d’horreur. S’il choisit le genre (en relisant la figure de la Llorona, très populaire en Amérique latine), c’est pour revenir sur les fantômes de la dictature et du génocide des Indiens Mayas-Ixiles au début des années 80, qui continuent de hanter le Guatemala. 1h37. (H.H.) © D.R.

● Losers Revolution

Devant et derrière la caméra, le comédien belge Thomas Ancora signe un premier film. La prémisse est amusante — un groupe de trois losers décident de se venger de deux qui les ont opprimés — mais l’humour est facile et le résultat ressemble à un court métrage tiré en longueurs. Avec également Kody, Baptiste Sornin et Clément Manuel. 1h30 (H.H.) © D.R.

Disponible en Premium VOD chez UniversCiné, VOO, Proximus

★★★ Martin Eden

Pietro Marcello signe une magnifique adaptation du classique de Jack London, dont il transpose l’action dans l’Italie de la première moitié du XXe siècle. Rêverie littéraire convoquant le fantôme de Thomas Mann, Martin Eden prend des accents prophétiques pour décrire une Europe idéologiquement perdue et au bord de l’implosion. Avec un formidable Luca Marinelli, prix d’interprétation à Venise. 2h09. (H.H.) (AL n°43) © D.R.

★ Matthias et Maxime

Maxime va-t-il pécho Matthias lors de sa fête de départ pour l’Australie ? Xavier Dolan semble ne plus rien avoir à dire pour le moment. Alors, il se répète. 1h59. (F.Ds) © D.R.

Disponible en Premium VOD chez Voo, Lumière, Proximus, iTunes, UniversCiné (prochainement)

★★★ Les Misérables

Ladj Ly filme son quartier de Montfermeil, au moment où un drone vient d’enregistrer une bavure policière. Il dévoile une cartographie complexe des banlieues, des rapports de forces – policiers, jeunes, trafiquants, Frères musulmans – qui se neutralisent les uns, les autres. Le film choc et le prix du jury du festival de Cannes. 1h42. (F.Ds) © D.R.

● Papi Sitter

Gérard Lanvin et Olivier Marchal sur une même affiche, ça fait peur. Et bien, on n’est pas déçu! Non dirigés par l’ancien rugbyman Philippe Guillard, les deux acteurs sont en roue libre complète en papys chargés de surveiller leur petite-fille (Camille Aguilar), dans une comédie stupide. 1h37. (H.H.) (AL n°10) © D.R.

Disponible en Premium VOD chez UniversCiné, VOO, Proximus

★★ Out Stealing Horses

Après le polar déjanté Refroidis, le Norvégien Hans Petter Moland retrouve son fidèle acteur suédois Stellan Skarsgård dans une belle adaptation du roman de Per Petterson. Parvenant à la fois à capter le temps qui passe (à travers d’incessants allers-retrous entre 1948 et 1999) et l’effet de la nature sur ses personnages, le cinéaste prend son temps pour ausculter un lourd secret de famille. 2h02. (H.H.) © D.R.

● Pompéi

Tout en se regardant filmer une histoire d’amour réduite à un cliché, John Shank (L’hiver dernier) et Anna Falguères proposent un voyage maniéré jusqu’au bout de l’ennui. Et même bien au-delà. 1h35. (F.Ds) © D.R.

Disponible en Premium VOD chez UniversCiné, VOO, Lumière, Proximus

★★★ Portrait de la jeune fille en feu

En 1770, une femme peintre débarque sur une île bretonne pour faire le portrait de mariage de la fille du manoir sans que celle-ci s’en aperçoive. Céline Sciamma livre une oeuvre de pur cinéma, tout en regards, dont un des thèmes est l’échange créatif entre peintre et modèle. Elle révèle aussi le talent de Noémie Merlant. Prix du scénario à Cannes. 2h00. (F. Ds) © D.R.

★ Qu’est-ce que je fais là?

Avec l’aide de Paule Muxel, le Français Bertrand de Solliers (Histoires autour de la folie) a filmé le quotidien du centre de crise des urgences psychiatriques de l’hôpital Saint-Luc à Bruxelles. Un reportage fort mais qui nous place en position de voyeur. 1h34. (H.H.) © D.R.

Disponible en VOD sur VOOMotion et sur BeTV le 15 avril.

★★ Sorry We Missed You

Ricky croit pouvoir enfin réaliser le rêve d’une vie : offrir un toit à sa famille. Comment ? En devenant indépendant, chauffeur-livreur franchisé, aux ordres implacables d’une black box. Ken Loach met en scène l’ubérisation du travail avec sa poignante efficacité. 1h40. (F.Ds) © D.R.

Disponible en VOD sur VOO, UniversCiné, Lumière, iTunes

★★★ Le Traître | Il Traditore

Tommaso Buscetta, qui a livré au juge Falcone plus de 300 mafieux siciliens, est-il un traître, un repenti ou un homme d’honneur ? Marco Bellocchio observe la mafia d’un point de vue intime, met en scène une page d’histoire, brosse un biopic complexe formidablement aidé par Pierfrancesco Favino dans le rôle de sa vie. 2h31. (F.Ds) © D.R.

Disponible en VOD sur VOO, UniversCiné, iTunes

★★ Un divan à Tunis

Pour son premier film, la cinéaste franco-tunisienne Manele Labidi livre une jolie comédie sur la libération de la parole en Tunisie au lendemain de la Révolution de 2010-2011. Et ce à travers les mésaventures d’une jeune femme (lumineuse Golshifteh Farahani) débarquant de France à Tunis pour tenter d’ouvrir un cabinet de psychanalyse. 1h25. (H.H.) © D.R.

★★ La Vérité

Pour son premier film hors du Japon, Hirokazu Kore-eda (Palme d’or pour Une affaire de famille) choisit la France. Et si la tonalité change (on est proche ici de la comédie), le thème reste même: la famille. Le cinéaste étudie ici la relation dégradée entre une fille (Juliette Binoche) et sa mère, une immense star du cinéma français, campée par une Catherine Deneuve magistrale. 1h46. (H.H.) © D.R.

Disponible en Premium VOD chez Voo, Lumière, Proximus, UniversCiné (prochainement), en VOD sur iTunes

★★ Woman