Aussi inhumain soit-il, Adolf Hitler a toujours fasciné et est sans doute l’un des personnages historiques les plus représentés à l’écran. Et ce dès Le Triomphe de la volonté en 1935, où la documentariste Leni Riefenstahl le filme de façon majestueuse. Il apparaît également sous ses propres traits dans les images de propagande nazie retravaillées par Woody Allen pour son Zelig en 1983.