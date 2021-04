Pour son cinquième opus cinématographique, la production souhaitait mettre les petits plats dans les grands. Depuis ce matin, les acteurs annoncent sur leur compte Instagram les personnages qu'ils incarneront dans le futur film: "Astérix et Obélix: l'Empire du milieu". Un sacré coup de com' avec certains choix étonnants ! La chanteuse Angèle incarnera par exemple Falbala dans le village des irréductibles Gaulois.

Un certain Zlatan Ibrahimovic jouera le rôle d'Antivirus. Une première pour le footballeur de l'AC Milan. Tout comme le rappeur Orelsan qui campera Titanix ou le chanteur Mathieu Chedid qui sera Remix. Philippe Katerine a annoncé qu'il sera Assurancetourix, le barde.

Les humoristes Jason Chicandier et Bun Hay Mean seront respectivement Ordralfabetix et Deng Tsin Qin. Issa Doumbia incarnera Baba, tandis que Monsieur Fraize et Thomas VDB seront Plexus et Sinus.

D'autres noms ont été dévoilés comme celui de Manu Payet qui jouera le rôle de Ri Qi Qi, Vincent Cassel incarnera César, Jérôme Commandeur, Abraracourcix, Audrey Lamy, Bonemine et Vincent Desagnat, Perfidus. José Garcia, qui était déjà présent au casting d'"Asterix aux Jeux Olympiques", incarnera Biopix.

Tous ces personnages, qui auront certainement un second rôle, évolueront aux côtés de Gilles Lellouche, le futur Obélix, Guillaume Canet (à la fois réalisateur et Astérix) et Marion Cotillard en Cléopâtre.