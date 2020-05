Les multiples rediffusions de ses films ont cartonné en télé : décryptage d’un phénomène.

Louis-Philippe Fourchaume, Guillaume Daubray-Lacaze, Charles Duchemin, Ludovic Cruchot, Hubert Barrère de Tartas, Victor Pivert ou encore Stanislas Lefort et nous en passons et des plus truculents. Autant de personnages incarnés par Louis de Funès. Vingt-sept ans après sa mort, il reste le chouchou du public. L’acteur antidéprime par excellence durant cette période de confinement où les distractions et les sources de (sou)rire ont été rares.

Traditionnellement réservées à l’été (quand les gens sont en vacances), les télévisions ont rapidement sorti tout l’arsenal de ses films pourtant vus et revus mais apparemment pas encore usés jusqu’à la corde. De La grande vadrouille à la série des Gendarmes en passant par les incontournables Folie des grandeurs ou Le corniaud, même s’ils ont tous plus ou moins bien vieillis (cela fait leur charme), ont fait le plein de téléspectateurs. Rien qu’en France, et les Belges sont eux aussi amateurs de ses mimiques, de sa mauvaise foi et de ses comportements obséquieux, plus de 50 millions de personnes se sont plantées devant la télé pour se refaire une énième fois la 2CV qui se désintègre devant l’église Saint-Étienne du Mont à Paris, le "Voilà la vieille, ça va chauuuffer" ou "Salomon, vous êtes Juif ?".

(...)