Voilà un film qui a marqué l'histoire du Festival de Cannes. En mai 2013, au moment de remettre la Palme d’or à La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche, le président du jury Steven Spielberg précise que celle-ci récompense non seulement le cinéaste mais aussi ses deux actrices. Une première totalement compréhensible tant Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux se sont impliquées corps et âme dans cette adaptation vibrante du roman graphique de Julie Maroh.

Une histoire d’amour passionnée entre deux jeunes filles de milieux sociaux différents à revoir dans le cadre d’"Il était une fois Cannes", programmation VOD organisée par le distributeur Cinéart. Laquelle met également en avant, ce vendredi, l’ovni argentin Les Nouveaux Sauvages. Signé Damián Szifró, ce film à sketches décapant était présenté en Compétition en 2014. © Cinéart