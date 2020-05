Ce mercredi, à travers sa programmation VOD "Il était une fois Cannes", le distributeur indépendant Cinéart continue son voyage au gré de ses souvenirs sur la Croisette avec l’émouvant Mia madre, de et avec l'Italien Nanni Moretti, qui donnait ici la réplique à Margherita Buy et John Turturro. Présenté en Compétition en 2015, le film trouve "le point d’équilibre entre émotion et humour, auto-fiction et politique", selon notre collègue Fernand Denis.

À revoir également, Les Chevaux de Dieu, adaptation remarquée du roman Les Etoiles de Sidi Moumen de Mahi Binebine signée par le Franco-Marocain Nabil Ayouch. Un film puissant qui retrace le parcours des 12 kamikazes des attentats de Casablanca du 16 mai 2003. © Cinéart