Les cinémas rouvrent enfin ce mercredi et pour l'occasion, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, fait un joli cadeau à tous les cinéphiles. Pas moins de 17.500 places sont proposées pour un euro seulement, afin de découvrir des films d'art et essai dans trente cinémas. Les réservations peuvent se faire dès ce mardi sur le site jaicinema.be, mais il faudra se dépêcher: les premiers arrivés seront les premiers servis. Avec la possibilité d'acheter quatre places en ligne.

L'opération concerne trente cinémas, qui toucheront huit euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de les soutenir après une période aussi difficile:

Une occasion en or à ne pas rater, tant la programmation est riche dès ce 9 juin. Et puis, cela faisait bien trop longtemps que les cinéphiles n'étaient plus à la fête...