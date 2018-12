Ça y est, Noël est déjà passé. Mais les longues soirées hivernales, elles, vont encore émailler notre quotidien un bon moment... Excepté lors du réveillon de Nouvel An, il faudra donc bien trouver à s'occuper! Quoi de mieux dans ce cas que d'avaler en série les plus grandes sagas du cinéma? Parmi les classiques, on pense bien sûr à Star Wars, Harry Potter ou encore James Bond. Si vous optez pour ce dernier et décidez de regarder ses aventures en famille, il faudra en revanche d'abord penser à avertir vos enfants que 007 n'est pas forcément un modèle de bonne conduite...

Le héros inventé par Ian Fleming possède certes d'innombrables qualités (sang-froid en toute circonstance, intelligence au-dessus de la moyenne et charme à tomber par terre) mais aussi un gros défaut. Une récente étude a analysé le comportement de l'espion dans les 24 films et le constat est sans appel: James Bond a un sévère problème d'alcoolémie!

L'étude qui en fait le terrible constat s'intitule Licence to swill: James Bond’s drinking over six decades. Traduction littérale: "Permis de s'abreuver: la consommation d'alcool de James Bond au cours de six décennies" (clin d'oeil au film de 1989 "Permis de Tuer" avec Thimothy Dalton dans le rôle de l'agent secret). Menée par trois chercheurs néo-zélandais et un scientifique britannique, l'étude a remporté la compétition de Noël du magazine australien The Medical Journal of Australia qui, chaque fin d'année, invite les scientifiques à s'amuser à être sérieux.

On apprend ainsi que, depuis son premier film en 1962 dans lequel l'acteur Sean Connery affrontait Dr No, l'agent secret descend en moyenne 4,5 boissons alcoolisées par film avec certains "pics d'alcoolémie" enregistrés, sa consommation dépassant alors les 20 "unités d'alcool" (une unité d'alcool représente 10 cl de vin à 12°, 25 cl de bière à 5° ou 3cl de whisky à 40°)... Tout ça ne l'a certes pas empêché de conserver l'esprit clair au moment d'affronter les pires méchants et sauver le monde à plusieurs reprises mais, selon les scientifiques en charge de l'étude, "James Bond devrait pourtant aller chercher de l'aide professionnelle et trouver une autre option que l'alcool pour gérer le stress lié à son travail", ont-ils résumé en conclusion de leur enquête.

Dans le passé, James Bond a été scruté par la science pour mesurer son rapport au tabac, ses comportements dangereux ou encore sa misogynie. Sa consommation d’alcool avait été à ce jour étudiée par ses livres, mais pas encore par ses films. Et l’alcoolisme de James Bond, tel qu'exposé dans sa filmographie, est qualifié de "sévère" puisqu'il répond à six des onze critères sur la dépendance à l’alcool établis par le "DSM-5", la référence médicale des troubles mentaux... Vous l'aurez compris, James Bond est divertissant mais certainement pas la meilleure option pour décuver un lendemain de fête!

Bientôt un 007 transgenre ?

Blague à part, on ne sait toujours pas qui reprendra le rôle de l'espion à l'avenir au cinéma. Daniel Craig campe l'agent 007 depuis déjà quatre films (Casino Royal, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre) et enfilera le smoking une dernière fois pour la 25ème aventure de James Bond attendue sur les écrans en novembre 2019. Fait rare dans la saga, sa partenaire dans le dernier volet, Léa Seydoux, a elle aussi confirmé reprendre son rôle de "James Bond Girl" dans ce prochain métrage qui marquera donc la fin d'un cycle.

Et ensuite? Les pronostics sont ouverts alors que des rumeurs fusent au sujet du candidat idéal. L'une des plus insistantes renvoie à Idris Elba (Mandela, Beasts of a Nation), récemment élu "homme le plus sexy de la planète" par le magazine People. L'acteur britannique de 46 ans pourrait ainsi devenir le premier James Bond noir de l'histoire!

Une autre rumeur - à prendre avec des pincettes celle-là - a été lâchée par Dominic West (Money Monster, The Square), dont le nom circule aussi pour reprendre le rôle titre. Cité par le Sunday Times Magazine, il estimait le 23 décembre qu'un "James Bond transgenre pourrait être cool" et l'acteur de 49 ans a déjà une petite idée de la candidate: Hannah Graf, la militaire transgenre la plus haut gradée de l'armée britannique.

Le héros de la série The Wire a tout de même indiqué qu'il accepterait le rôle s'il lui était proposé...