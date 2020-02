Cinéma Javier Bardem perd la tête à Berlin Hubert Heyrendt

Mercredi en Compétition de la 70e Berlinale, la Britannique Sally Potter a déçu avec The Roads Not Taken. Tandis que l’Allemand Burhan Qurbani livrait, avec Berlin Alexanderplatz, une adaptation du classique de Döblin qui a divisé la critique.