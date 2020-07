Oubliés, reniés, jamais tournés... Cet été, on vous raconte l'histoire de films invisibles.

En 1994, Claude Chabrol sortait L’Enfer , avec Emmanuelle Béart et François Cluzet, et donnait ainsi une existence au scénario maudit d’Henri-Georges Clouzot. Trente ans plus tôt, le réalisateur avait en effet dû interrompre le tournage de son film le plus ambitieux, avec Romy Schneider et Serge Reggiani en têtes d’affiche…



Tout débutait pourtant sous les meilleurs auspices. Depuis Le Salaire de la peur (1953), Les Diaboliques (1955) et Le Mystère Picasso (1956), Clouzot a acquis une stature internationale, qui lui permet de réaliser Les Espions avec Curd Jürgens et Peter Ustinov en 1957, puis La Vérité avec Brigitte Bardot et Samy Frey en 1960. Sorti d’une grave dépression, le cinéaste français choisit de s’inspirer de ses propres insomnies pour mettre en scène la jalousie.