Jean Dujardin est un acteur audacieux. En fils héritier de Jean-Paul Belmondo, il apparaît à l’endroit où on l’attend, dans des rôles taillés à sa mesure comme le prochain OSS-117, notamment. Mais il fait aussi honneur à son oscar du meilleur acteur et s’emploie à montrer qu’il a plus d’une facette, qu’il ne joue pas qu’avec son sourcil. Le voilà tête d’affiche d’une grosse production historique mise en scène par un maître du 7e art, L’affaire Dreyfus traitée par Roman Polanski. Un très gros pari comme pouvait l’être The Artist. Interview.