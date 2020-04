Dans Cyrano, son plus grand succès, populaire et critique - dix César, personne n’a fait mieux - Jean-Paul Rappeneau a ramené les 4 heures de la pièce d’Edmond Rostand à 2 h 15. Et pourtant, il a ajouté quelques scènes. Ainsi, on y voit un petit garçon de 10 ans se rendre au théâtre. Cyrano lui confie son chapeau avant de se lancer dans un duel aussi impétueux que littéraire avec le prétendant imposé à Roxanne. À la fin de l’envoi, il touche et puis récupère son couvre-chef. Ce gamin n’a pas de nom, mais on peut, sans crainte, l’appeler Jean-Paul. Il a la douceur et les yeux émerveillés du petit Jean-Paul Rappeneau, qui découvre le théâtre, Molière et Shakespeare, Marivaux et Rostand, pendant la guerre, à Auxerre.