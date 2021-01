Jean-Pierre Bacri, mort du Droopy français CinémaPortrait Hubert Heyrendt

L’acteur et scénariste est mort, ce lundi, à l’âge de 69 ans, des suites d’un cancer. En tandem avec Agnès Jaoui, il a incarné une certaine exigence du cinéma français, avec des films comme Cuisine et dépendances, On connaît la chanson ou Le Goût des autres.