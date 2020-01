À 10 ans, Joachim Betzler (Roman Griffin Davis), affectueusement surnommé Jojo par sa mère célibataire (Scarlett Johansson), est le premier de classe des Jeunesses hitlériennes. C’est qu’Hitler n’est pas seulement son idole, dont il épingle des posters dans sa chambre, c’est aussi son meilleur ami. Imaginaire en tout cas. Chaque fois qu’il a un petit coup de blues, l’enfant peut en effet compter sur les conseils de tonton Adolf (Taika Waititi).

Et Joachim a bien besoin de son soutien, alors qu’il revient défiguré d’un camp de pionniers nazis, où un capitaine alcoolique (Sam Rockwell) et son assistant enamouré (Alfie Allen) entraînent les gamins au lancer des grenades. Et où les petites filles doivent apprendre, sous la houlette de Fräulein Rahm (Rebel Wilson), à faire de bons bébés aryens. Et comme si ça ne suffisait pas, le voilà désormais affublé par ses camarades du sobriquet de Jojo Lapin ! Sans compter que ses certitudes sur le bien-fondé du IIIe Reich sont bousculées quand il découvre qu’au grenier, sa mère cache un "monstre" : Elsa, une jeune fille juive (Thomasin McKenzie) !

De Thor à la Seconde Guerre mondiale

Connu surtout pour le troisième épisode de la saga Thor pour Marvel, le Néo-Zélandais Taika Waititi surprend avec cette comédie dramatique qui observe l’horreur nazie avec les yeux d’un enfant de dix ans. Il n’y a évidemment aucune réelle visée idéologique chez ce gamin, qui voit plutôt Hitler comme une rock-star. Comme en témoigne le générique d’ouverture assez génial, qui plaque sur des images de propagande nazie (montrant Hitler éructer devant des foules en liesse ou serrer la main de jeunes filles en pâmoison…) sur Komm Gib Mir Deine Hand , version allemande du tube des Beatles I Want To Hold Your Hand.

Étonnant a priori de voir un Néo-Zélandais maori s’intéresser à cette histoire. Un peu moins quand on sait que la mère de Waititi est juive et que c’est elle qui lui a parlé du roman Le Ciel en cage de la Belgo-Néo-Zélandaise Christine Leunens (cf. ci-contre) qu’il porte ici à l’écran.

S’en tenant toujours au point de vue de son jeune héros, le cinéaste livre le feel-good movie attendu, mais réussit à trouver la tonalité juste. Comme Chaplin, Lubitsch ou Mel Brooks avant lui, Waititi ose en effet la comédie pure pour moquer Hitler et le régime nazi. Il campe d’ailleurs lui-même, avec un plaisir visiblement gourmand, ce Fürher de pacotille tout droit sorti de l’imagination de son héros.

Porté par un très beau casting (avec notamment des numéros savoureux de Sam Rockwell et Rebel Wilson), Jojo Rabbit passe sans cesse du rire à l’émotion. Mais le résultat final semble quand même un peu facile pour rendre compte de la complexité du contexte idéologique de l’époque. Notamment dans un final très larmoyant, bien loin de répondre à un début prometteur, où Taikiki se montrait nettement plus audacieux dans l’humour.

Jojo Rabbit Comédie dramatique De Taika Waititi Scénario Taika Waititi (d’après Le ciel en cage de Christine Leunens) Photographie Mihai Malaimare Jr Musique Michael Giacchino Avec Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Taika Waititi, Thomasin McKenzie, Alfie Allen, Sam Rockwell, Rebel Wilson… Durée 1h48.