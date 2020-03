Toujours très active, entre cinéma et théâtre, la comédienne française est à l’affiche de deux films ce mois-ci. Après “La Vérité”, sorti la semaine dernière, on la retrouvera dans “La Bonne Épouse” le 11 mars.

Juliette Binoche demeure une valeur sûre du cinéma français, reconnue internationalement. Rançon du succès, donc, d’un planning chargé le jour de fin janvier où nous la rencontrons dans un palace parisien : la table ronde d’entretien en compagnie de cinq confrères et consœurs débute avec près d’une demi-heure de retard, quand, en désespoir de course contre la montre, l’attachée de presse décide, in petto, de fusionner notre groupe avec un autre. Nous voici donc, face à Juliette Binoche, à douze journalistes (dont trois représentants de la presse francophone belge). Pas idéal pour glaner des contenus différenciés ou garder aux échanges un minimum de cohérence. Heureusement, face à nous, la comédienne est détendue et se prête à l’exercice sans fard - tout en déclinant, fermement mais élégamment les questions déplacées ou qui ne la concernent pas (sur la santé de Catherine Deneuve ou Roman Polanski, par exemple).