Le Vélo de Ghislain Lambert l’a fait entrer, en 2001, sur le circuit cinématographique belge et depuis, elle n’a plus jamais arrêté de pédaler. S’il faut de la patience et du répondant pour mener à bien ce métier de l’ombre, c’est certainement son œil qui définit le mieux Kadija Leclere. Et sa façon, plutôt directe, d’aborder les problèmes.