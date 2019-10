À 83 ans, Ken Loach est plus que jamais un homme en colère et, même s’il porte un bras en écharpe, il est apparu particulièrement remonté contre le capitalisme et l’extrême-droite lors de sa conférence de presse cannoise en mai dernier.

Trois ans après avoir montré, dans Moi, Daniel Blake, comment la fracture numérique est instrumentalisée par les pouvoirs publics britanniques, pour exclure les travailleurs âgés des statistiques du chômage ; Ken Loach est revenu à Newcastle pour observer, cette fois, les ravages provoqués par l’ubérisation du travail. Mais pourquoi Newcastle ?