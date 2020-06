Le réalisateur chilien Pablo Larrain va consacrer son prochain film à la princesse Diana. Pour incarner celle qui est décédée tragiquement en 1997, il a choisi l’actrice américaine Kristen Stewart.

Baptisé “Spencer”, nom de jeune fille de Diana avant son mariage avec Charles, le biopic va s'appuyer sur trois jours de la vie de Lady Di avant son divorce avec le prince Charles au début des années 1990, pendant les fêtes de Noël dans la demeure royale de Sandringham.

En procédant de cette manière, le réalisateur Pablo Larraín veut travailler sur la déconstruction du mythe du conte de fées. “En général, le prince vient, trouve la princesse, lui propose de devenir sa femme et elle finit par devenir reine. Ça, c’est le conte de fées. Mais quand quelqu’un décide de ne pas devenir reine et dit “je préfère devenir moi-même”, c’est une décision incroyable, un conte de fées à l’envers. (…) C’est ça le cœur du film: comment et pourquoi prend-on cette décision?”, a-t-il confié à Deadline.

Pour incarner cette femme, Pablo Larraín s’est tourné vers Kristen Stewart. Après s’être fait connaître dans la saga Twilight l'actrice a enchaîné les rôles et elle est désormais l’une des plus grandes actrices de sa génération. Un choix que Pablo Larrain justifie. "Kristen Stewart peut être tellement de choses. Elle peut être très mystérieuse et très fragile, et finalement extrêmement forte. C'est ce dont nous avions besoin. La manière dont elle appréhende son personnage, c’est très beau à voir. Je pense qu’elle va faire quelque chose d’étonnant et d’intrigant en même temps."

Ce choix a été largement critiqué sur les réseaux sociaux.