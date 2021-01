Les Anges de Charlie

L’actrice l’Américaine était surtout connue pour son rôle dans l’emblématique série des années 80, Drôles de dames (Charlie’s Angels). Dans la dernière saison, elle avait incarné Julie Rogers, l’une des trois femmes qui constituaient les anges de Charlie. Elle était la seule à ne pas avoir suivi une formation dans la police puisqu’elle avait débuté comme mannequin. Jaclyn Smith, Kate Jackson et Farrah Fawcett étaient toutes diplômées de l’académie de police de Los Angeles, tandis que Cheryl Ladd avait été formée auprès de celle de San Fransisco et Shelley Hack, à Boston.

Dangereusement vôtre

Après avoir tourné dans Dar l’invincible en 1982, elle a été à l’affiche de Sheena, reine de la jungle (1984), version féminine de Tarzan et surtout gros flop du cinéma à l’époque. Malgré tout, sa prestation avait marqué certains esprits puisque c’est grâce à celle-ci qu’elle a décroché le rôle de James Bond girl dans Dangereusement vôtre, le dernier volet de la saga dans lequel l’agent 007 est incarné par Roger Moore.

Avoir son nom en haut de l’affiche ne suffit cependant pas à lancer sa carrière au sommet. Tanya Roberts s’est faite plus rare dans les années 90, tournant de nombreux thrillers érotiques restés confidentiels. Au début des années 2000, elle avait mis sa carrière entre parenthèses pour rester auprès de son mari qui décédera d’une encéphalite en 2006. Cela ne lui avait cependant pas empêché de tourner pour la télévision. Elle a incarné le personnage de Midge Pinicotti, la mère de Donna (Laura Prepon) dans la sitcom That ‘70s Show entre 2998 et 2006. Elle était aussi apparue dans une autre série pour le petit écran, Eve, en 2005.