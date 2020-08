Trois ans après avoir attiré la foule au cinéma et trusté les récompenses avec Noces, Stephan Streker est de retour sur les grands écrans. Un double événement en soi : L’Ennemi sera présenté samedi soir au prestigieux festival d’Angoulême et devrait ensuite faire énormément de bruit avant la fin de l’année (aucune date définitive n’a été fixée, pour cause de Covid) dans les salles en raison de son sujet. Comme pour Noces, il part en effet d’un fait divers tragique qui a profondément secoué la Belgique, l’affaire Wesphael. Avec toujours le même objectif : susciter la réflexion, et non respecter la vérité judiciaire.