À 12 ans, Margot (Lila Gueneau) est une enfant capricieuse, qui ne supporte pas son beau-père Laurent (Clovis Cornillac). Petite fille sage, Marguerite (Lila Gueneau également) habite une immense demeure bourgeoise, où elle se désespère de voir revenir son père Louis (Grégori Derangère), disparu au combat. Elles n’ont a priori pas grand-chose en commun. Et pour cause, la première vit en 2018 et la seconde… en 1942. Un jour pourtant, elles vont se croiser dans une vieille malle magique, et échanger leurs places à leur plus grande surprise! Et à presque 70 ans de distance, les deux petites filles vont tenter de retrouver la trace du père de Marguerite…

Pour son second long métrage après le film d’annotation Sahara en 2017, Pierre Coré adapte Le Temps des Marguerite, livre jeunesse publié en 2009 chez Gallimard par Vincent Cuvellier et illustré par Robin. Pas question ici de dénaturer l’oeuvre originelle. Le cinéaste signe un joli conte pour enfants qui joue ouvertement la carte de la naïveté, puisant son inspiration tout autant du côté de La Grande vadrouille (pour le récit durant la guerre) que du côté de Retour vers le futur (pour le voyage temporel).

Au-delà du thème principal classique du récit d’apprentissage— le passage à l’adolescence et la quête du père —, on regrette surtout une mise en scène beaucoup trop scolaire, qui ne permet pas à L'Aventure des Marguerite de dépasser le stade du charmant téléfilm. On sauvera la prestation de Lila Gueneau dans un double rôle et une prouesse: Clovis Cornillac est tout à fait regardable et parvient presque à être touchant par moments… © Athena