L'acteur britannique Raphael Coleman est décédé à l'âge de 25 ans, rapportait mardi le quotidien The Independent, à partir d'un tweet posté par la mère du jeune homme. Celui-ci s'était fait connaître en interprétant Eric Brown aux côtés d'Emma Thompson et Colin Firth dans le film "Nanny McPhee", sorti en 2005. "Repose en paix mon fils chéri Raphael Coleman, alias Iggy Fox", a écrit Liz Jensen sur Twitter, précisant que le jeune homme était décédé "en faisant ce qu'il aimait, au service de la plus noble des causes". Elle faisait ainsi référence à l'engagement de Raphael Coleman pour le climat.

L'ancien acteur, qui avait rejoint les militants environnementaux d'Extinction Rebellion sous le pseudonyme de James 'Iggy' Fox, est décédé inopinément, souligne le quotidien généraliste, citant le beau-père de Raphael Coleman, Carsten Jensen.

Outre son rôle dans la production pour enfants "Nanny McPhee", l'enfant star à la tignasse rousse avait également joué dans le film d'horreur "It's Alive" (Le monstre est vivant, 2009) et le thriller "The Fourth Kind" (Phénomènes paranormaux, 2009).

En 2010, le Britannique avait été auréolé du prix du Meilleur rôle masculin au Brussels Short Film Festival (BSFF).