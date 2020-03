Alsace, septembre 1967. La révolution gronde sous les pavés de la France gaulliste. La "chienlit" ne les descellera qu’au printemps suivant. Pour l’heure, l’ordre règne encore.

L’épouse modèle se nomme Paulette (Juliette Binoche), la belle-sœur (et vieille fille) Gilberte (Yolande Moreau) et la bonne sœur Marie-Thérèse (Noémie Lvovsky). À l’Institution ménagère Van Der Beck, cette sainte trinité veille à la paix des ménages, appuyée sur les sept piliers de la future bonne épouse. On apprend à repasser les chemises, à servir le thé, à retourner les crêpes, les rudiments d’hygiène corporelle ou les bases du "devoir conjugal"… Peu importe que le nombre de pensionnaires diminue année après année : le féminisme, la contraception et le pantalon ne passeront pas.

Pendant ce temps, Monsieur Van Der Beck s’adonne à ses grands et petits vices et gère les comptes (en ces temps où Madame n’a pas d’indépendance financière). Jusqu’à ce qu’un os de lapin grippe la mécanique et menace l’avenir de l’Institut alors qu’à l’université de Nanterre un effronté nommé Cohn-Bendit appelle à la révolution.

Martin Provost explore de longue date, et plutôt bien, la condition-émancipation féminine : Le Ventre de Juliette (2003), Séraphine (2008), Où va la nuit (2011), Violette (2013) et Sage Femme (2017). C’est peut-être aujourd’hui le plus féministe des réalisateurs français.

Mais il opte ici pour un singulier changement de tonalité, entre imagerie d’Épinal, nostalgie à la naphtaline façon Les Choristes et caricature forcée. Juliette Binoche, Yolande Moreau (comparse de longue date du réalisateur) et Noémie Lvovsky forment sur le papier un beau trio de comédiennes. Mais leur talent est dilapidé dans ce qui vire à la pantalonnade un peu vaine. Le réalisateur expédie quelques sous-intrigues non décisives (dont une relation homosexuelle et un mariage forcé) pour se centrer sur l’improbable émancipation de Madame la Directrice.

À vouloir mettre trop de fond pour pas grand-chose (le passé de déporté d’Edouard Baer), à rester dans les clous d’une moralité old school (le retour de flamme amoureux évite opportunément l’adultère) ou à ne pas assumer complètement le délire du pensionnat de jeunes filles qui part en sucette, le film tourne en rond, jusqu’à son final de comédie musicale qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Martin Provost rate la grande comédie féministe, flirtant plutôt avec le téléfilm foutraque où les moulinets des bras de Juliette Binoche brassent in fine beaucoup de vent.

La bonne épouse Pantalonnade féministe De Martin Provost Scénario Martin Provost et Séverine Werba Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer,... Durée 1h45.