À découvrir en Premium VOD dès ce mardi, un film indé américain qui dénonce les centres de rééducation pour jeunes homosexuels aux États-Unis.

"L’homosexualité n’existe pas, seulement le péché. On ne laisserait pas défiler les drogués dans la rue…" À la tête de "La Promesse de Dieu", centre de rééducation psychologique qui accueille des adolescents frappés d’"AMS" (mot technique utilisé ici pour désigner l’attirance pour le même sexe), la Dr Lydia Marsh (Jennifer Ehle) est intransigeante, bien décidée à ramener toutes ses brebis égarées dans le droit chemin. Elle a mis au point sa méthode, basée sur la foi - avec comme mantra : "C’est Dieu qui agit mais le changement se fait en toi" -, en "redressant" son propre frère Rick (John Gallagher Jr). Lequel l’assiste auprès des jeunes gens qu’ils reçoivent dans un cadre campagnard idyllique, mais avec une discipline de fer.

Orpheline de 18 ans, Cameron Post (Chloe Grace Moretz) vient de débarquer à "La Promesse de Dieu", envoyée par une grand-mère aimante, mais totalement désemparée lorsque sa petite-fille a été surprise, le soir du bal de promo, au fond d’une voiture, non pas avec son cavalier légitime, mais avec… sa meilleure amie.

Grand Prix à Sundance

Grand Prix du jury à Sundance il y a trois ans, The Miseducation of Cameron Post débarque seulement sur nos écrans par la grâce de la Premium VOD. Réalisé par Desiree Akhavan - cinéaste d’origine iranienne découverte en 2014 avec Appropriate Behavior , qui interrogeait déjà les questions d’identité que se posait une jeune femme -, le film est l’adaptation du premier roman d’Emily M. Danforth.

Si le récit se situe en 1993, celui-ci n’a malheureusement rien perdu de son actualité aux États-Unis, comme venait encore le rappeler douloureusement, l’année dernière, le documentaire d’Arte Homothérapies, conversion forcée . Ou encore le récent Tremblements de Jayro Bustamante . Mais si le cinéaste guatémaltèque choisissait la farce et le cynisme pour décrire ces conversions forcées organisées par des groupes évangélistes, Desiree Akhavan reste, elle, fidèle à la tonalité du roman, celui d’un récit d’apprentissage adolescent. © Cinéart

L’apprentissage de la haine de soi

Comme son titre l’indique, The Miseducation of Cameron Post se place toujours aux côtés de son héroïne, campée par la talentueuse Chloe Grace Moretz. Découverte à 13 ans dans Kick-Ass et dans Hugo Cabret de Martin Scorsese, la jeune comédienne a fait du chemin depuis et n’hésite pas à s’aventurer du côté du cinéma indépendant. Que ce soit face à Juliette Binoche et Kristen Stewart dans Sils Maria d’Olivier Assayas ou tenant tête à Isabelle Huppert dans Greta de Neil Jordan . Tandis qu’elle donnait la réplique à Dakota Johnson et Tilda Swinton dans Suspiria de Luca Guadagnino . Toujours juste, grâce à un jeu sobre, Moretz campe un très beau personnage qui, face aux contraintes qui lui sont imposées, tente de continuer à laisser exister celle qu’elle est vraiment.

Ce que montre parfaitement Desiree Akhavan ici, c’est la façon pernicieuse dont sont organisées ces thérapies pour adolescents. Tout se fait dans la douceur, la bienveillance et l’amour, au nom de la foi, sans hausser le ton et sans aucune violence physique. Mais les abus, psychologiques n’en sont pas moins bien réels sur des adolescents de 17-18 ans en pleine construction identitaire. Car y a-t-il pire violence, comme le dit la jeune Cameron, que de "convertir les gens à la haine de soi" ? © Cinéart

Disponible en Premium VOD chez Proximus, VOO, Lumière et UniversCiné depuis le 16 juin.