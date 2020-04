Des artistes, nos journalistes... partagent une sidération artistique, une épiphanie culturelle, une révélation qui les a marqués, touchés au coeur.

Ce matin-là, j’allais découvrir un film dont je ne savais rien du tout, mais dont j’avais compris qu’il était brésilien. La projection de presse commençait à dix heures du matin tapantes, au cinéma Ambassador, disparu depuis. J’étais encore étudiant à l’ULB, mais, déjà, pour ma plus grande joie, journaliste cinéma débutant.

Nous étions une vingtaine en tout dans la salle. Et je ne savais pas, au moment où la lumière s’est éteinte pour faire apparaître sur l’écran le logo de la 20th Century Fox, que j’allais découvrir un film qui allait aussi durablement conditionner ma vie d’amoureux du cinéma. Le film était signé par un des Monty Python, Terry Gilliam. Et, bien sûr, ni son œuvre ni lui n’étaient brésiliens pour un sou.

Tout était neuf dans Brazil , brillant, original, drôle et implacable. Cette variation débridée, folle du 1984 de George Orwell, qui mettait en scène une société robotisée, automatisée, inspirait à son auteur des idées visuelles inédites. Le film parlait d’aujourd’hui, mais surtout de demain. Impossible de penser à Internet sans songer à ces tuyaux qui encombrent la vie des héros de Brazil , impossible aussi de voir un visage déformé par la chirurgie esthétique sans se souvenir de ce que Terry Gilliam en avait fait. Film libre devenu instantanément culte mais - et je ne le savais pas encore - film aussi maudit pour son auteur, puisqu’il allait être distribué plus tard dans une version charcutée, remontée, massacrée pour sa sortie américaine.

"Tu as quelque chose à faire, ce midi ?", entends-je derrière moi dès la sortie de la salle. C’est Bruno Jamin, l’attaché de presse, qui s’adresse à moi. "Luc Honorez (critique de cinéma du journal Le Soir à l’époque) devait déjeuner avec Terry Gilliam et moi mais je ne le trouve pas… Tu viens ?" Et de me retrouver donc, moins d’une demi-heure après cette découverte essentielle, face à celui qui avait tout créé, tout inventé. Séparer l’œuvre de ma rencontre avec l’artiste est ici impossible. Terry Gilliam s’est révélé drôle, chaleureux, brillant, passionnant durant ce déjeuner au Cygne, Grand-Place. J’ai eu la chance de le revoir très régulièrement depuis cette première rencontre… jusqu’à ce que le hasard de la vie, encore lui, nous fasse travailler sur nos films respectifs en post-production, littéralement l’un à côté de l’autre, au mythique Studio L’Équipe, à Schaerbeek.

Terry Gilliam, avec Brazil, a accompagné toute ma vie de cinéphile et aujourd’hui de cinéaste.