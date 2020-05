Des artistes, nos journalistes... partagent une sidération artistique, une épiphanie culturelle, une révélation qui les a marqués, touchés au cœur.

Tout ça a mal commencé. La Tribune a fermé boutique. Sans crier gare. Du jour au lendemain. Pas de bras, pas de chocolat. Plus de foot, plus de Tribune. Aussi simple que cela. Orphelin du jour au lendemain. Mon émission préférée. Celle que mon amoureuse m'octroie de regarder tous les lundis soir, comme une concession honteuse. J'allais devoir vivre sans Philippe Albert. Mon Clint Eastwood de la chronique footballistique. Celui qui rentre dans le saloon, d'un bloc, sans bouger le cou ni les épaules. Celui qui parle peu mais fait taire, bref celui qui fait mouche à chaque fois. Qu'est il devenu? Dribblé par le virus. Impossible. On ne dribble pas Philippe Albert. Mais comment prendre de ses nouvelles? Même à Bouillon, les cafés sont fermés. Et puis, les bons conseils de mon ami Raf m'ont sorti de ma léthargie: « Regarde Unorthodox sur Netflix. » Et là, la claque. Un film de trois heures saucissonné en quatre pour profiter du seul label sexy aujourd'hui, celui de la série. L'histoire d'Etsy, une fille de 18 ans qui fuit son milieu juif orthdoxe hyper coercitif de New York pour goûter à la liberté d'un Berlin contemporain sans entraves... On vit dans le souffle d'Etsy , au plus profond de son tiraillement, au plus profond de son désir d'émancipation, embarqué avec elle par la fulgurance de son regard, dans une économie de paroles. Pour ne plus jamais revenir sur le rivage. Grandiose.

Je repense à ce magnifique making of réalisé par Agnès Varda sur son chef-d’oeuvre Sans toi ni loi. Making of tourné vingt ans après le tournage et que je montre à mes étudiants chaque année. Non pas parce que c'est une ode au cinéma, mais tout simplement une ode au regard sur la vie, le seul qui nourrit d'ailleurs le cinéma. Je la cite: « Quel voyage… Il m'a passionnée. Il m'a appris beaucoup sur ce que je voulais faire comme cinéaste. Je voulais créer un personnage fort et qu'il soit bien interptrété dans une fiction sur un sujet de société. S'imprégner des lieux, faire sentir les variations de l'espace. Filmer cette fiction avec une texture de documentaire. Émouvoir et questionner les spectateurs. En faire des témoins. » Cahier des charges rempli. Tu aurais tant aimé Etsy, chère Agnès.

Titi, c'est un ami d'enfance. Nous avons, entre autre, joué ensemble au mini-foot sous le label peu original du Seventies. Et là, miracle du confinement, trente ans plus tard, on se retrouve, les vieux footeux , à échanger tous ensemble, sur WhatsApp. Titi est féru d'info, a un avis tranché sur toute question. Et aime plutôt le faire savoir. Bref, comme Philippe Albert, dont il partage les origines ardennaises, il n'a pas inventé pas l'eau tiède. Titillé pour écrire sur notre groupe une petite chronique de l'actualité, il s'est pris de suite au jeu. Il a envoyé son premier billet d'humeur le vendredi 3 avril. Et depuis, il n'a rien lâché. Et donc, notre petit cadeau quotidien nous attend chaque matin. Posté le plus souvent à 6h. Titi est un adepte des aurores et des journées débordantes. Pour ma part, je découvre sa chronique avec un décalage de trois heures, entre deux bouchées de tartine à la gelée de groseilles. Un édito sur mesure, écrit rien que pour moi et neuf autres privilégiés, membres du Seventies. À vrai dire, un rendez-vous compulsif, un régal sans cesse renouvelé qui égaye mes débuts de matinées confinées. Et qui m'a installé dans une douce dépendance. Titi , c'est devenu ma coke du petit déjeuner. Titi est omnivore. Tout y passe. L'aversion vicérale pour le management hollandais, la chute de la biodiversité, l'abus de position dominante des banques luxembourgeoises, la recette des gaufres de Liège. Sans oublier Baudelaire :

« Il faut être ivre. Tout est là, c'est l'unique question.

Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. »

Titi, c'est souvent le vitriol mais toujours le bon goût du paradoxe: « C'est drôle, l'économie est en train de s'effondrer parce que l'homme ne consomme plus que le nécessaire! » Titi, le 17 avril, c'est la délicate attention envers ceux que l'on aime et qui nous quittent inopinément: « Il est 6 heures au clocher. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends. Elle me sourit. Il faudrait que je lui parle. A tout prix. Je lui dirai des mots bleus. Christophe. Adieu l'ami, on t'aimait bien. Tit. » On retient tous notre souffle et l'on prie, Titi tiendra-il jusqu'au bout?

Dernier héros de mes jours confinés, Tanguy Dumortier et son Jardin Extraordinaire. Je suis régulièrement l'émission mais avec le confinement, comment le gaillard allait-il s'en sortir? Fini, la musique symphonique de générique de fin sur un « Salut les amis » d'un signe de la main, le sourire jusqu'aux oreilles et les yeux plissés comme Robert Mitchum dans La Rivière sans retour. Le tout filmé par un drone tournoyant sur le sommet du Kilimanjaro. Comment rendre la beauté du monde sans avoir accès au monde? L'entreprise était de taille. La mort de la plus vieille émission de télé du monde était-elle annoncée? Et là, coup de génie de notre Tanguy, qui a fait de son Jardin la plus belle et la plus inventive émission du confinement, un modèle d'intelligence collective et de solidarité. Tous les accrocs à la nature, fans de l'émission, s'y sont mis. Une coopérative télévisuelle d'un genre nouveau. Le bout du jardin a remplacé le bout du monde.

Le jeune gars de Marchienne s'est appliqué pour bricoler une caméra et filmer le couple de tourterelles nichés sous le garage; le couple de pensionnés de Huy a filmé, avec le smartphone de madame, le moineau qui a élu l'épaule de son mari comme poste d'observation, et lui picore d'ailleurs l'oreille pour chercher une vaine nourriture; ce jeune garçon de bonne famille, rampant avec l'attirail du parfait para commando dans son immense propriété derrière un colvert; ce jeune poète de Profondeville qui a bricolé une caméra Go Pro au bout d'un bâton pour l'immerger dans la mare familiale et suivre un triton dans un splendide travelling sous-marin; ce monsieur des hauteurs de Liège qui attire un écureuil jusque dans son salon à l'aide de noix judicieusement placées comme appâts... Ces images m'ont touché au-delà des animaux qu'elles montraient à voir. Comme une redécouverte du dernier communisme qui nous relie et qui nous fonde; celui d'avoir été tous un jour des enfants. Des enfants qui ont tous, un soir d'été, retourné délicatement avec un bout de bois un hérisson en boule pour découvrir sa tête enfouie.

« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles », nous souffle Christian Bobin.

Brillante démonstration avec ce jardin vraiment extraordinaire!