Des artistes, nos journalistes... partagent une sidération artistique, une épiphanie culturelle, une révélation qui les a marqués, touchés au cœur.

Dans le très beau film de Sam Mendes : 1917, il y a ce moment saisissant quand le jeune caporal Will Schofield ayant échappé maintes fois à la mort (dont la noyade dans une rivière encombrée de cadavres) arrive à bout de forces dans un petit bois où tout un bataillon est assis, silencieux, à l’écoute d’un vieux chant traditionnel, entonné a capella par un soldat debout. Le chant commence ainsi : I am just a poor wayfaring stranger, je suis juste un pauvre voyageur étranger. C’est une mélopée d’un autre temps, d’un pays dont la carte est brouillée, où il est question de champs magnifiques, beautiful fields, et de revoir père et mère… Les soldats sont à ce point figés dans l’écoute que Schofield, ahuri, ses vêtements déchirés et dégoulinants, ne peut que se joindre à eux pour demeurer là sans comprendre. Il est tremblant et transi parmi les autres statufiés, tous jeunes conscrits sortis de leur trou à rats, sous ce chant qui flotte au-dessus de leur étrange ensemble. La scène dure plusieurs minutes dans un film prodigieusement immersif (construit sur un seul plan séquence) mais qui sacrifie bien sûr à la fabrique des films d’action. Après plus d’une heure où il nous a emportés, ballottés, transbahutés d’une tranchée piégée à un no-man’s land dantesque, à une ruine de village halluciné, à un maelström furieux, le réalisateur ose soudain ce temps arrêté. Trois minutes, une sublime lumière de sous-bois, un chant pauvre venu d’ailleurs. Non tant la halte d’un jeune soldat anglais engagé dans une mission impossible ce 6 avril 1917 mais un moment de sidération au cœur d’une traversée mythique, un instant d’Orphée au milieu des enfers.

La crise sanitaire que nous vivons n’est évidemment pas la boucherie patriotique qui fit des millions de victimes il y a plus de cent ans, mais le réel s’est insidieusement rapproché et soudain la mort n’est plus mise à distance de la même façon : une menace se précise qui comporte une part d’"incontenable", et nous nous découvrons au cœur d’une pandémie qui questionne brutalement la mondialisation à tout-va, le non-respect du vivant, le profit comme seule balise, l’interconnexion radicale de tous les systèmes humains… La culture au temps du coronavirus reflue dès lors comme elle peut vers le virtuel, le spectacle non vivant, les écrans, les enceintes, les livres. Mais surtout, à cause de la présence de la mort si proche (dont les représentations nous arrivent chaque jour plus sinistres : couloirs envahis de malades au sol, longs convois nocturnes de camions militaires transportant des cercueils…) la culture perd sa légitimité orphique, elle ne peut plus qu’être culture de l’événement, ou culture de la fuite, du divertissement, elle est repoussée vers ses marges par un réel trop fort. Qu’à cela ne tienne, essayons d’entendre dans ces moments de confinement la voix lente des livres, la voix trouée des poèmes, la voix de l’homme qui chante the wayfaring stranger un jour dans le petit bois près d’Ecoust-Saint-Mein.