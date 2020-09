À Paris, des policiers effectuent une descente musclée chez des dealers : porte enfoncée, fusils braqués, cris.

Dans leur sillage, Patience Portefeux (Isabelle Huppert), interprète arabophone. Patience est une civile, mais elle connaît la chanson : son père gagnait sa vie en dehors de la loi. Patience, elle, file droit. Dans son immeuble de Belleville, elle est la dernière locataire française de la proprio chinoise, Madame Fo (Nadja Nguyen). Entre deux visites à sa mère, dans une maison de soins, Patience traduit les écoutes téléphoniques - notamment celle de deux pieds nickelés du deal de quartier, Scotch et Chocapic.

Mais le jour où elle comprend que le convoyeur d’une importante livraison de cannabis est le fils de l’aide-soignante qui s’occupe si bien de sa mère, Patience franchit une ligne jaune : elle appelle Khadija (Farida Ouchani) afin que celle-ci prévienne son fiston de se débarrasser de la cargaison. Puis, pour aider Khadija à payer un avocat, Patience franchit la ligne rouge : elle récupère la cargaison et commence à l’écouler, déguisée en "daronne" arabe - avec foulard et quincaillerie clinquante en guise de postiches : il n’y a pas que Patience qui est borderline dans son travestissement. Commence un jeu du chat et de la souris avec les dealers et ses employeurs policiers, dont son amant, le commissaire Philippe (Hippolyte Girardot).

Jean-Paul Salomé adapte un polar d’Hannelore Cayre, mais sur le ton de la comédie. Laquelle est servie sur un plateau à Isabelle Huppert qui s’en donne à cœur joie - au risque de cabotiner un brin et de faire un hold-up sur La Daronne.

Si on oublie le grand film, on peut se laisser aller au divertissement. Le scénario flirte avec les caricatures des communautés maghrébine (tous dealers) et chinoise (tous cousins de triade) mais les flics, entre arrogance et préjugés aveugles, sont logés à la même enseigne du stéréotype. L’écueil essentialiste est doucement compensé par la solidarité féminine qui se noue entre les trois daronnes d’origines différentes, unies par leur statut de mère protectrice.

Patience est un personnage de roman ou de BD. Paisible anarchiste qui veut retrouver son Rosebud, un joli bateau Riva, son bout de paradis à elle. La Daronne ne rehaussera pas la riche carrière d’Isabelle Huppert, mais comme celle-ci n’a plus rien à prouver, on lui accorde ce petit péché mignon. Chacun sa came.