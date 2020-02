Comme l’année dernière, la fin du 70e Festival du film de Berlin a été perturbée par la censure. En 2019, on se souvient que la Compétition avait été amputée au dernier moment de One Second du Chinois Zhang Yimou, officiellement "en raison de difficultés techniques durant la postproduction". Le film, qui s’attaquait frontalement à la Révolution culturelle, n’a jamais su résoudre ses problèmes techniques et est resté invisible depuis.