Une demi-heure. Le plan-séquence qui ouvre Pieces of a Woman dure près de trente minutes. Et ce sont les trente minutes les plus intenses que la Compétition vénitienne ait offerte jusqu’à présent! Cosigné par Kornél Mundruczó (réalisateur) et Kata Wéber (scénariste), le film s’ouvre sur le comble du bonheur pour un jeune couple de Boston, Martha (Vanessa Kirby) et Sean (Shia LaBoeuf): l’accouchement à domicile dont ils avaient rêvé pour leur petite fille. Malheureusement, la sage-femme (Molly Parker), qui remplace celle qui était initialement prévue, remarque que le rythme cardiaque du bébé n’est pas bon…

Un cri d’humanité

Découvert en 2005 avec l’impressionnant Johanna, évocation contemporaine de la passion de Jeanne d’Arc, le Hongrois Kornél Mundruczó s’est fait un nom sur le circuit international avec White God (prix Un Certain Regard à Cannes en 2014), métaphore hallucinée de la dérive fascise de son pays à travers une révolte de chiens envahissant peu à peu les rues de Budapest. De quoi lui permettre aujourd’hui de signer son premier film en anglais, avec un beau casting international: Shia LaBeouf, Molly Parker, Ellen Burstyn et surtout Vanessa Kirby.

Connue notamment pour son rôle de la princesse Margaret dans les deux premières saisons de la série Netflix The Queen, la jeune actrice britannique se révèle bouleversante dans le rôle d’une jeune femme frappée par la pire tragédie qu’une mère puisse imaginer. Et qui tente de faire face en restant digne.

Cette fois tourné vers l’intime plutôt que le politique, Kornél Mundruczó signe un mélodrame puissant, dans la lignée de Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan, avec Casey Affleck en 2016. On y retrouve le même environnement, ce long hiver du Massachusetts, mais aussi un personnage dévasté par l’injustice du destin et qui va devoir réapprendre à vivre.

Étalé sur huit mois — le temps de la construction du pont sur lequel travaille le mari —, Pieces of a Woman propose une magnifique étude de personnage, celui d’une femme complexe qui refuse de s’enfermer dans le rôle que lui imposent son mari, sa mère et la société, alors que se profile un procès contre la sage-femme qui l’a assistée le jour de l’accouchement. Ce faisant, Mundruczó signe un film pétri d’humanité, impressionnant de justesse et de retenue dans l’expression de sentiments exacerbés. Un cri qui a sorti la Compétition vénitienne de sa torpeur depuis son ouverture. Voilà en tout cas un candidat sérieux au Lion d’or, mais aussi au prix d’interprétation pour la magnifique Vanessa Kirby.

Amour tragique

Second film en Compétition samedi, Miss Marx met, lui aussi, en scène une femme forte, Eleanor Marx (Romola Garai), la fille du grand Karl. Découverte ici à Venise il y a trois ans avec Nico, 1988, évocation de la fin de vie de la chanteuse Nico, l’Italienne Susanna Nicchiarelli s’intéresse à nouveau à une figure féminine historique, que l’on rencontre en 1883 à l’enterrement du philosophe allemand, à la veille de sa rencontre décisive avec Edward Aveling (Patrick Kennedy).

À nouveau coproduit avec la Belgique — où une partie du film a été tourné —, Miss Marx dresse un portrait doux-amer d’une femme de son époque. Intellectuelle aux idées progressistes et féministes, Eleanor appliqua les théories de son père pour dresser un parallèle fécond entre la condition d’oppression des ouvriers et celle des femmes dans une société capitaliste et patriarcale. Sauf que sa situation domestique fut assez éloignées de ces théories émancipatrices. Tombée amoureuse d’un homme volage, dépensier et déjà marié, elle ne sera en effet jamais comblée sentimentalement....

Avec justesse, Miss Marx décrit l’hypocrisie qui habitait jusque la société la plus progressiste de la fin du XIXe siècle. De façon assez cruelle, la cinéaste monte-elle ainsi en parallèle les visites d’usine et les discours engagées et la vie très bourgeoise luxueuse que menait Eleanor Marx.

Pour raconter ce destin tragique, Susanna Nicchiarelli mixe reconstitution historique soignée — costumes, décors, coiffures... — et une volonté de pervertir ce classicisme par une utilisation, dès le générique et à travers tout le film, de chansons punk. Un anachronisme qui n’est pas sans rappeler celui utilisé par Sofia Coppola dans son Marie-Antoinette et qui permet à la cinéaste de dresser un parallèle entre les époques, pour montrer que les combats d’alors n’ont pas tant évolué…

Campée avec conviction par Romola Garai (qu’on n’avait plus vue au grand écran depuis Les Suffragettes de Sarah Gavron en 2015), l’héroïne se révèle néanmoins moins romanesque que le souhaiterait la cinéaste, obligée dès lors de convoquer l’écho de Madame Bovary de Flaubert et La Maison de poupée d’Ibsen, deux œuvres traduites en anglais par Eleanor Marx...