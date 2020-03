Tournant ou étape ? Le prononcé de la peine, prévu ce 11 mars, dans le premier procès contre Harvey Weinstein ne sera en tout cas pas la fin de "l’affaire Weinstein" et de ses répercussions. Après la publication le 5 octobre 2017 par le New York Times, puis le New Yorker, des témoignages de femmes affirmant avoir été harcelées ou agressées sexuellement par le tout-puissant producteur d’Hollywood, ce sont 93 femmes qui ont accusé le cofondateur de Miramax de harcèlement, d’agression sexuelle, voire parfois de viol. Le 24 février, un jury l’a reconnu coupable d’agression sexuelle et de viol à l’encontre de deux plaignantes.